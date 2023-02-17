黄金坊“小泰国”迁加冷 四面佛寻安家处

“小泰国”黄金坊成功集体售出后业者5月前须清空，不少公众关注已成为地标的四面佛去向何处，受访的大业主说，目前尚未找到落脚地点，盼在4月底前寻得有缘人接手安顿佛像。

《新明日报》之前报道，美芝路黄金坊（Golden Mile Complex）以7亿元的价格集体售出，业主们今年5月前须清空。除了入驻黄金坊四十年的四家快车公司将移步麦波申，国人熟知的鹏泰超市Thai Supermarket以及几家餐馆也已敲定去处，5月初将在加冷的Aperia Mall继续营业。

鹏泰超市老板罗元森（59岁）是黄金坊最大业主，也是将黄金坊打造成“小泰国”的推手。他星期四（2月16日）告诉《新明日报》，他于80年代初期在工地为工人裁缝裤子而接触到泰国客工，早期这些客工都是通过陆路坐快车来新加坡，终点站就是黄金坊，因此黄金坊是他们最熟悉的地方。

罗元森过后在1985年入驻黄金坊开第一家服装店，而后业务扩展到便利店、汇款、卡碟、美食、电影院，后来到超市，一步步建立起坊间熟知的“小泰国”。罗元森说：“那时泰国客工需要什么我们就卖什么，给他们提供一站式服务。”

黄金坊有400个店面、办公和住宅区中，白手起家的罗元森在38年后的今天，成为坐拥近20%单位的最大业主，名下的鹏泰超市面积也从3000扩展到1万平方英尺。

眼看5月前要搬离，他透露，虽然超市和餐馆已经敲定去处，但黄金坊门口的指标性四面佛还未找到有缘人接手。

“佛像是一定要搬的，并希望能继续设在户外。但是落户的新地点不合适，所以希望能找到像现在这样供公众朝拜的私人产业范围或是寺庙。”

他忆述，二十多年前黄金坊一家百货公司搬迁时留下这尊来自泰国的佛像，他灵光一现，请法师将佛像请到室外供公众朝拜，所获香油钱全数捐给慈善机构。

完整报道，请翻阅2023年2月17日的《新明日报》。