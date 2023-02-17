乌鸦大闹碧山 遇到乌鸦怎么办？

最近，乌鸦大闹碧山，从高空俯冲向路人，直接往路人的头部狠啄。乌鸦为什么群聚并攻击人？如何避免被乌鸦攻击？除了依赖当局治理，我们还能如何通过个人力量预防乌鸦群聚？

乌鸦在新加坡属于外来物种，对本地生物多样性构成威胁。我们常见的乌鸦，学名是Corvus splendens，又称家乌鸦。它们在都市化的环境里有很强的生存力，常在小贩中心和垃圾桶附近觅食，吃丢弃不当的食物残渣。

家乌鸦的寿命大约是六年。虽然它们是群居动物，但一对乌鸦属意彼此后会终身配对，即使在非繁殖期，也会保持密切联系。乌鸦每次产下约四五个蛋，雄雌双方会共同承担筑巢、孵化和喂养的任务。

乌鸦静观水獭进食，伺机行动。（何家俊摄）

在新加坡，乌鸦的首选筑巢树是黄花火焰树（Yellow Flame Tree），因为树冠体积大、密度高。它们一般选在4米以上的树上筑巢，以保护下一代免受猎食。

乌鸦懂得辨识人类脸孔

不说不知，黑麻麻的乌鸦其实是非常聪明的动物。据英国广播公司报道，乌鸦具有解决问题的能力，其智力相信只逊于灵长类动物。

成年乌鸦在幼鸟学习飞行时，有很强的领土意识。它们非常保护未成年乌鸦，当下一代的性命受到威胁，或当人类接近鸟巢里的雏鸟时，乌鸦都可能会攻击人类。

乌鸦是非常聪明的动物，其智力相信只逊于灵长类动物。（何家俊摄）

由于懂得辨识人脸，乌鸦也会“记仇”，因此会攻击人类。

遇到乌鸦怎么办？

单是在2020年，国家公园局就接到来自公众的近2800个跟乌鸦有关的反馈，平均每月233个。如果我们躲避不了乌鸦，遇到它们时该如何保护自己？

关爱动物研究教育协会（ACRES）建议公众戴帽子或雨伞保护头顶，或短暂避开幼鸟出现的路径。

ACRES也建议公众不要途经大批乌鸦栖息的树木附近，在情况许可下可使用另一条路径。

虽然乌鸦是群居动物，但一对乌鸦属意彼此后会终身配对，共同筑巢、孵化和喂养雏鸟。（何家俊摄）

如何预防乌鸦群聚？

国家公园局指出，我们能通过个人的力量，使周围的居住环境较不利于乌鸦群聚：

1.妥善处理垃圾

剩菜剩饭丢进垃圾桶并盖起来

别把垃圾袋丢在垃圾桶外，因为乌鸦能轻易啄破袋子找食物

选用能盖紧的垃圾桶，并用松紧绳等材料加固垃圾桶盖的密封性

2.剔除食物来源

乌鸦是杂食动物，食物来源包括昆虫、蔬菜水果、垃圾、腐肉等

如在家里或社区花园种植水果，应定期采收水果，或把水果包起来，避免被乌鸦发现

别在后院或花园给乌鸦提供水源

3.阻吓乌鸦

可用激光唱片（CD）或闪亮金属片反射阳光，阻吓乌鸦