边境开放后激增 我国去年通关人数达1亿零500万人次

连续两年大幅度下降后，我国去年的通关人数在边境全面开放后激增至将近1亿零500万人次。另外，低价值货物入口量持续上升，同比增加超过四成。

根据移民与关卡局星期五（2月17日）公布的2022年全年数据，去年我国的通关人数为1亿零488万人次，比前年的592万3000人次多了16倍以上。

自冠病在2020年暴发以来，各国人员往来受阻，我国各关卡的通关人数剧减，但随着边境在去年4月全面开放，通关人数开始强力回弹，年底学校假期期间，从陆路关卡通关的人数更几乎恢复到疫情前的水平。不过，一整年下来的通关人数仍不及疫情暴发前，即2019年的2亿1739万8000人次，仅恢复了一半。

另外，去年通关的托运货物略增，但集装箱和包裹数量都下降，使得总清关货物比前年减少10.5%，共973万6000件。

不过，网上购物愈发便利，吸引了越来越多新加坡人选择网购，总费用（包括物价、保险、运费）在400元以下的低价值货物入口量持续上升，从前年的3511万3000件，增至去年的4977万5000件，增幅达41.8%。这些物品包括衣服、玩具和运动器材等。

截至去年底，价值不超过400元的商品空运或邮寄进口可免付消费税，而且无需申请许可证，无形中为网购提供了有利条件。不过，这个条例不适用于烟草和酒类。

此外，随着边境开放和旅游限制放宽，申请护照的人数大增，移民局去年共发出约125万3000本护照，大约是前年的四倍，其中在去年5月至10月期间发出的护照，占新护照总数的72%。

走私案比前年多8000起

通关人数上升的同时，不法之徒也企图以不同方式走私违禁品入境，去年被移民局破获的走私案共3万5000起，比前年多8000起。

移民局也通过严格和定期的执法行动，管控触犯移民法令的情况。因非法移民以及逾期居留而被捕的人数增加，去年有414人，比前年上升了16.6％；另有226人因雇用或者窝藏触犯移民相关法令者被捕，比前年下降4.2％。

受雇的违法者大部分是在建筑、维修和餐饮行业工作，或当临时清洁工和打零工。大多数雇主在雇佣他们前，并未检查或确保他们在本地的移民身份在整个雇佣期间仍然有效。

移民局去年也实施多项措施来提高关卡的效率，包括去年5月推出面向外籍旅客的自动通关计划，截至去年底，已有240万人以此系统通关；樟宜机场去年12月也设立了特别辅助通关通道，让一家四口或轮椅使用者通过自动通关系统出入境。

当局去年也在关卡增设125个自动通道，并计划今年再加设61个。