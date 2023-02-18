新加坡民防搜救队已回国 救灾行动告一段落

到土耳其协助展开搜救的“狮心行动”已告一段落，为数68人的搜救队伍于星期六（2月18日）凌晨抵达新加坡。

新加坡民防部队星期五（17日）在脸书贴文表示，“狮心行动”告一段落，早前到土耳其协助救灾的68名民防队员，已于星期五离开土耳其，并于星期六凌晨5时许抵达樟宜机场第三搭客大厦。

“狮心行动”队伍离开前会见了土耳其的国家医疗队伍Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi（简称UMKE）。UMKE是一支专门负责医疗及救灾的团队，地震发生以来就马不停蹄地为灾民提供协助。会面期间，新加坡队伍也将医疗用品、口粮、防寒衣物和帐篷等必需品交给UMKE。

新加坡团队将医疗用品、口粮、防寒衣物和帐篷等必需品，交给土耳其的国家医疗队伍。

新加坡驻土耳其特命全权大使乔纳森（Jonathan Tow）也在“狮心行动”队员准备离开时，到民防部队的基地探访他们。

新加坡队员过去几天穿在身上的城市搜救行动（USAR）套装，是民防队员们拯救生命的承诺。他们特地将套装赠予当地人，表示与土耳其人民的友谊，也是对经历这场毁灭性地震后，还在努力重建家园的土耳其人民的声援。

贴文写道：“虽然狮心行动队员即将离开土耳其，但土耳其的人们将永远留在我们心中。”

这是“狮心行动”自1990年以来展开的第20次海外救援行动，也是救援距离最远的行动。

“狮心行动”队伍分两批出发，首支为数20人的先遣队伍于2月8日抵达土耳其灾区展开救援，先后在2月9日和10日分别协助救出一名男孩和一名男子。

第二支48人及四只K9搜救犬组成的队伍，则于2月10日凌晨2时从新加坡出发，抵达土耳其阿达那省后与第一支先遣队伍合体，以提供更大范围和规模的协助，并在受影响地区持续展开城市搜救行动。第二支队伍也携带更多搜索和救援设备、医疗用品，以及通信和后勤支持设备。