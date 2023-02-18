定格百年：华校左派“维权” 装甲车上街维安

1956年6月，林有福接替马绍尔，出任新加坡首席部长。为遏制马来亚共产党在新加坡日益增长的影响力，林有福在同年9月至11月期间发起一系列逮捕和取缔亲共产主义团体的行动。他于1956年9月24日下令注销新加坡华文中学联合会（中学联）。

有关行动触发大批华文学校左派师生声援，并在1956年10月于中正中学和华侨中学发起静坐抗议。静坐抗议持续约两周后，政府在10月24日发出最后通牒，指令师生停止静坐和离开校园，但静坐者不遵从，暴动遂于最后通牒的限期届满后爆发，并迅速由两所中学蔓延至新加坡其他地方。

在10月26日，政府派出防暴警察进校清场，同时在10月26日至11月2日戒严，从而有效平息骚动，但在五日间，多达13人在乱事中丧生，逾100人受伤，随后被当局拘捕的人数也累计超过数百，包括新加坡立法议会在野党人民行动党阵营内的左翼派系成员林清祥、方水双和蒂凡那等，他们要到1959年新加坡自治邦成立和人民行动党上台执政后才获释。

到11月2日，除中正中学和华侨中学外，所有学校都复课。 两所学校于11月13日重新开学。照片显示戒严期间，街上可见到装甲车。