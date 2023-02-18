牛车水105摊贩助土叙灾民 一周捐逾2万善款

一方有难，八方支援。牛车水大厦商联会自发举办筹款活动，捐助给土耳其和叙利亚的灾民，目前获得105名摊贩热烈响应，一周内筹得逾2万4900元善款。

《新明日报》星期五（2月17日）接获热心读者通报称，牛车水大厦商联会正在为土耳其和叙利亚地震灾民自发筹款活动，并且已有多人响应捐款。

《新明日报》记者下午走访牛车水大厦时，发现二楼熟食中心的手扶梯附近设置了一块募捐告示板，并附注了多家摊位的名单及捐款数额。

根据记录，超过105名来自熟食层、洋货层和巴刹层的摊贩，一共捐出超过2万4900元，已捐款的知名摊档包括“了凡油鸡饭”、“亨记鸡饭”、“美食街炒粿条”和老字号“明发鱼圆面”等，每位摊贩的捐款数额介于10元至5000元不等。

了凡油鸡饭老板陈翰铭（58岁）受访时说，当得知商联会办筹款活动后，他询问员工的意愿，结果三天内就有50多名员工参与捐款，全体同仁共捐出4400元。

“我们一直很关注土耳其灾情，也希望让员工发挥爱心，没想到大家都很积极。”

去年刚开档的“小上海生煎小笼包”摊主蒋先生（49岁），这次也捐出500元。

“一方有难，八方支援，我们看到商联会发出的传单后就决定响应。而自己开业至今，顾客都很支持我们，因此也希望帮助到别人。这次筹款体现了互助精神，我们想和商联会一起回馈社会。”

在一楼经营旧货买卖商铺的许永坤（82岁）也是商联会理事，他早前协助走访各个摊位，向摊贩详细解释筹款用意，鼓励摊贩献出爱心。

“我们不强求所有摊贩都要捐。像我做小生意的，这次尽所能捐了50元，希望能献上一点绵力。”

完整报道，请翻阅2023年2月18日的《新明日报》。