牛车水105摊贩助土叙灾民 一周捐逾2万善款

文 /
王佳慧

来自 / 新明日报

更新 /
更新 / 2023年2月18日 3:01 PM
发布 /
发布 / 2023年2月18日 2:34 PM
牛车水大厦商联会将所有捐款数额和捐款人都公布在二楼的告示板上。（曾美玲摄）
牛车水大厦商联会将所有捐款数额和捐款人都公布在二楼的告示板上。（曾美玲摄）

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一方有难，八方支援。牛车水大厦商联会自发举办筹款活动，捐助给土耳其和叙利亚的灾民，目前获得105名摊贩热烈响应，一周内筹得逾2万4900元善款。

《新明日报》星期五（2月17日）接获热心读者通报称，牛车水大厦商联会正在为土耳其和叙利亚地震灾民自发筹款活动，并且已有多人响应捐款。

《新明日报》记者下午走访牛车水大厦时，发现二楼熟食中心的手扶梯附近设置了一块募捐告示板，并附注了多家摊位的名单及捐款数额。

根据记录，超过105名来自熟食层、洋货层和巴刹层的摊贩，一共捐出超过2万4900元，已捐款的知名摊档包括“了凡油鸡饭”、“亨记鸡饭”、“美食街炒粿条”和老字号“明发鱼圆面”等，每位摊贩的捐款数额介于10元至5000元不等。

了凡油鸡饭老板陈翰铭（58岁）受访时说，当得知商联会办筹款活动后，他询问员工的意愿，结果三天内就有50多名员工参与捐款，全体同仁共捐出4400元。

“我们一直很关注土耳其灾情，也希望让员工发挥爱心，没想到大家都很积极。”

去年刚开档的“小上海生煎小笼包”摊主蒋先生（49岁），这次也捐出500元。

“一方有难，八方支援，我们看到商联会发出的传单后就决定响应。而自己开业至今，顾客都很支持我们，因此也希望帮助到别人。这次筹款体现了互助精神，我们想和商联会一起回馈社会。”

在一楼经营旧货买卖商铺的许永坤（82岁）也是商联会理事，他早前协助走访各个摊位，向摊贩详细解释筹款用意，鼓励摊贩献出爱心。

“我们不强求所有摊贩都要捐。像我做小生意的，这次尽所能捐了50元，希望能献上一点绵力。”

完整报道，请翻阅2023年2月18日的《新明日报》。

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