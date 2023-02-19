为救灾放下妻儿家庭 68民防人员平安归国

在妻子生日前一天临危受命，“狮心行动”队员胡俊荣连夜收拾行装，赶赴土耳其地震灾区。由于当地信号差，约一周时间无法与家人取得联系。不过，夫妻俩对这点早有心理准备，妻子柳玉芝每天上网查看灾区新闻，当成睡前故事讲给三个孩子听，好让他们了解父亲的情况。

胡俊荣（43岁）是参加土耳其灾区救援的68名“狮心行动”队员之一，与同伴们在土耳其灾区展开10天救援工作后，于星期六（2月18日）清晨5时返抵国门。

柳玉芝（42岁，收益经理）在清晨4时许，便带着三个孩子到樟宜机场第三搭客大厦入境厅，翘首盼望能尽快看到丈夫的身影。

在土耳其完成赈灾任务的胡俊荣（右）踏出机场入境厅后，迎来的是妻子柳玉芝和三个3岁半至11岁的孩子给予的温暖。（关俊威摄）

胡俊荣受访时说，一家人原本要在2月10日为妻子庆生，但前一天他接到指示，得前往土耳其展开救援工作。由于灾区信号差，直到三天前他才与家人取得联系。他得知在失联期间，妻子每天上网阅读灾区新闻，还将新闻当成睡前故事讲给孩子们，让他们了解自己的情况。如今他平安归来，为了弥补对妻子的亏欠，决定为妻子补庆祝生日。

超过400名家属及公众昨早到机场迎接“狮心行动”队员们，不少家属还自制欢迎横幅，手捧鲜花。在场的还有50多名在新加坡生活的土耳其人，除了鲜花，他们还手持新土两国国旗。当队员们走出闸门的那一刻，现场传来热烈掌声及喝彩声，众人纷纷上前献花。

内政部长兼律政部长尚穆根、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、土耳其驻新加坡大使龚恩利，以及新加坡民防部队总监叶伟德也到场接机。

土耳其驻新大使：将铭记新加坡帮助

尚穆根致辞时说，民防部队不仅为土耳其当地救援队提供所需物资，还派遣搜救犬和使用生命探测设备搜救。所有救援工作在艰苦的寒冷天气下进行，他为民防部队的精神和贡献感到骄傲。

龚恩利感谢民防部队的帮助和拯救了的生命，同时也感谢新加坡民众为土耳其灾区提供的援助，包括捐赠物资及筹款等。

龚恩利说：“我们将永远铭记新加坡提供的帮助，新加坡或许是个‘小红点’，但它产生的影响是巨大的。”

土耳其南部和接壤的叙利亚2月6日发生两次7.8级强烈地震，至今已有超过4万人罹难。

来自土耳其马拉蒂亚、在新加坡生活了九年的博拉（50岁，工程师）受访时不禁落泪说：“因为这次地震，上万人失去了生命，我的家乡也受到波及，因此当我得知新加坡民防部队派人前往救援时，内心的激动无以言表。”从那时起，博拉和家人每天关注狮心行动队员们的情况，希望在他们归国时能亲自表达感激之情。

我国民防部队分别在2月8日及10日分两批派出68名“狮心行动”队员前往土耳其。他们参与了两次成功的救援行动，从一栋三层楼房的废墟中救出一名12岁男孩，并帮助找到一名困在半倒塌楼房中的男子。

这是“狮心行动”自1990年以来展开的第20次海外救援行动，也是距离新加坡最远的一次救援行动。