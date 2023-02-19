黄永宏：中美应努力避免误判引发肢体冲突

即便中国和美国都不希望发生肢体冲突，但冲突仍有可能发生。我国国防部长黄永宏医生促中美领导人，应努力避免误判或在无意中引发肢体冲突。因为亚洲一旦点燃战火，将带来毁灭性的影响，而且会波及全球。

黄永宏说：“我们所处的环境让人不舒适。虽然未达到沸点，但温度肯定是在持续上升中，我们必须尽所能让温度降下来。”

“在亚洲发动战争，任何理由都站不住脚。不值得冒这样的风险，因为后果将不堪设想，而且确实有其他可行的替代方案。”

到德国出席第59届年度慕尼黑安全会议的黄永宏，星期六（2月18日）在海事安全论坛上发言时，谈到中美是否会在未来10年内发生“肢体冲突”，以及可能的导火线。

黄永宏：中美一些举动或被视为预先部署

在言辞上，美国总统拜登和中国国家主席习近平都以不同的方式谨慎地表示两国不寻求冲突。但是黄永宏认为，中美目前的一些举动，或许会被对方视为是在为接下来可能发生的冲突做准备。

“记得去年我们聚集在这里时，约10万俄军已经集结在乌克兰边境，三天后就进攻了。我们没看到（中美）有类似的动作，但已见其他的预先部署。”

例如，美国与澳大利亚、印度和日本组织四方安全对话（QUAD）；美国与澳洲和英国建立三边安全伙伴关系（AUKUS）；菲律宾同意多开放四个军事基地供美军使用；美国盟友日本建立打击敌方目标的反击能力。

中国则是连续七年增加军事开支，去年的国防预算达2295亿美元（约3075亿新元），同比增长约7％；在国庆70周年阅兵式上大规模展示军备，来展现中国取得的进步；在南中国海和台湾海峡提升军事存在感等。

黄永宏说，两国为了达到威慑作用都有所预备，不过就算如此，目前战鼓还没有敲响。

存在于中美间的两个导火线是台湾问题和战略资源之争。

黄永宏说，第一种说法，把台湾视为专制和民主竞争的风向标。第二种说法，是战略资源之争，就像过去各国为了争夺香料和石油一样，只是现在多了一样——台湾生产的高端芯片。

他指出，推动台独将引发冲突。如果改变现状，中国将采取或被迫采取行动，因为这会被视为是再次把不平等条约加在中国身上，而这是没有任何一个中国领导人能接受的。

在这样的大背景下，任何意外都可能擦枪走火，例如近期发生的气球事件。黄永宏说，无论大家愿意与否，一些小事件可能会导致灾难性的后果。

参与论坛的还有菲律宾外长马纳洛、中国第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员傅莹，以及欧洲议会议员比蒂科费。

另一方面，黄永宏也出席配合慕尼黑安全会议而举行的第14届慕尼黑青年领袖论坛，并针对主题“走出一条通往理想中世界的道路”发言。

黄永宏指出，未来领袖将继承的，是一个面对气候改变、大国竞争和财富不均等挑战的世界。这些挑战悠关存亡，它们所产生的力量足以摧毁物质世界，或现有的社会政治制度。

他之后为与会的年轻领袖列出一些理想中的目标，并希望听听大家的想法，包括结束对不同群体的压迫和被边缘化的情况；扶贫，除了缩小贫富差距，也要拉拔底层人民；以及保护所有公民的基本权益，如有良好的教育、拥有工作技能、不错的薪资、洁净的水源和享有法治等。

今年的慕尼黑安全会议星期天（2月19日）结束。