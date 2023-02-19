摊主称突“被赶” 咖啡店反驳 警方调查

煮炒摊与咖啡店爆发纠纷，摊主不满突然“被赶走”，厨房一天内被清空，桌子、厨具全被丢出店外。咖啡店发言人反驳，指要求清除挡道杂物，摊主多次不配合。

这起纠纷发生于2月15日晚上，地点在兀兰13街第182座的一家咖啡店。

Mari Mari清真煮炒摊陈姓男摊主（53岁）说，他于2019年顶下摊位，至今将近四年。

“一直以来都没问题，生意在疫情后也好转，才决定续约至2024年4月。”

他说，没想到今年1月突然接获咖啡店经理电话，要求他移除摊位外的四个冰箱。事后他照做，一周内就把冰箱全数移到咖啡店外。“后来，我于2月6日收到律师函，要我七天内移除所有杂物，履行租赁协议条款，否则对方有权终止租赁合约。我以为问题早已解决，不以为意。”

然而，经理于2月12日再次联系陈先生，称他还没有移走店里的收银桌。“我接手前，收银桌就在了，其实不是我的。但我们最后说好，我在五天内丢弃，14日的时候，我就被指违反协议条例，租约立即失效。”

陈先生说，短短一天内，厨房就被清空，桌子、厨具全被丢出店外。

咖啡店发言人受询时驳斥，指煮炒摊摊主堆在咖啡店内外走道的物品越来越多，多次劝阻与调解无果，摊主多次不配合，带来许多困扰。

“我们在律师的建议下，终止双方租赁合约，让对方撤出咖啡店，也在指定的时间内清除对方的物品。搬东西之前，我们通过律师发出信函，一切都符合程序。”

发言人也指出，收银桌都是煮炒摊使用，上方也有对方的招牌。

“未经咖啡店管理层允许，私自摆放物品在走道，是不符合合约条例，不仅阻碍通行，也有安全隐忧。”

完整报道，请翻阅2023年2月19日的《新明日报》。