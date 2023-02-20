专骗新加坡人 新马警方捣毁“假朋友”电话诈骗团伙捕12人

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察合作，在新山捣毁了一个涉嫌假冒朋友电话行骗的跨国犯罪团伙，12名马来西亚人落网。今年1月至今，已有超过490名新加坡人受骗，损失金额超过170万元。

我国警方星期天（2月19日）发文告说，新加坡商业事务局与马国商业罪案调查部近来在柔佛联手展开多场突击行动，捣毁一个涉嫌冒充朋友身份，专门骗取新加坡人的跨国诈骗团伙。

文告指出，两国警方互通情报，确认诈骗团伙的大本营设在柔佛新山，于是在2月10日联合展开扫荡行动，突击三所公寓。

共有12名马来西亚籍嫌犯（一女11男）被捕，他们的年龄介于16岁至27岁。初步调查显示，这个诈骗团伙自2022年12月开始干案，利用在新加坡注册的预付电话卡随机拨打电话给受害者。

根据初步调查，落网的12人相信涉及逾360起相关案件，诈骗金额超过130万元。

根据警方公布的2022年全年诈骗和网络犯罪数据，假冒朋友电话骗案是最常见的五大罪案之一，从2021年的686起，上升到2022年的2106起，激增207%。去年相关骗案的受骗金额至少880万元，同比增加95.6%，年龄介于30至49岁的受骗者占逾四成。

商业事务局局长周祥泰说，诈骗是个严重且持久的犯罪问题，即使当局加强执法防堵罪案，跨国诈骗团伙仍会钻空子欺诈。除了采取措施阻断诈骗团伙的通信网络外，警方也与国外执法单位合作捣毁跨国罪案。

假冒朋友骗案的骗子一般以“知道我是谁吗？”“记得我吗？”等作为开场白，诱使受害者说出友人名字后，冒充该友人一步步套话，找机会以各种理由向受害者借钱。

警方：面对陌生亲友请求 应通过视频等辨明对方身份

警方提醒公众，即使电话另一端听起来像亲友，也要慎防他们提出的任何请求，最好通过实体见面、视频通话或电邮等方式辨明对方的身份，而不是单靠声音来辨别。

文告指出，反诈骗指挥处、商业事务局和七大警署同时逮捕或调查了涉嫌在本地协助洗钱的14人。年龄介于18岁至46岁的12名男两女被指提供个人银行户头，或把Singpass资料交给诈骗团伙洗钱。

所有案件的调查工作正在进行中。

公众若欲了解更多防范骗案信息，可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询。