新报业媒体与日经集团探讨扩大战略合作 开发新数码产品

新报业媒体发文告说，双方讨论的合作领域，包括由新报业媒体和本地人工智能起步公司DC Frontiers旗下的数据科技公司“联手”（Handshakes）开启一个合作项目，项目第一阶段预计在近期展开。

新报业媒体信托和日经集团探讨进一步展开战略合作，促进新闻室之间分享数码转型经验和作业方式。

双方也将探讨发展新的数码产品，以更好地服务新加坡和本区域受众。

新报业媒体信托主席许文远和日经集团会长冈田直敏2月16日在本地会面，评估现有合作和探讨接下来的战略合作。

新报业媒体星期一（2月20日）发文告说，双方讨论的合作领域，包括由新报业媒体和本地人工智能起步公司DC Frontiers旗下的数据科技公司“联手”（Handshakes）开启一个合作项目。

文告说，项目第一阶段预计在近期展开，并寻求开拓由“联手”研发科技方案的可能应用，以加强新报业媒体的数码新闻产品。

两家公司正探讨在今年第二季签署谅解备忘录，推进拟议中的合作。

日经集团是国际著名的日本综合媒体公司，旗下媒体有《金融时报》和《日经亚洲评论》等。

DC Frontiers成立于2011年，新报业媒体和日经目前分别持有它17.24％和25.41％股权，标普全球（S&P Global）也持有15.59%股权。由DC Frontiers拥有和负责运营的“联手”，是数据分析和人工智能科技方案供应商，采用专有数据和人工智能技术，协助不同机构的经商、尽职调查（due diligence）和合规（compliance）作业模式的转型。

“联手”自2011年以来获得多个奖项，包括今年1月获颁“2023年新加坡20家增长最快企业”。公司目前在新加坡、吉隆坡、槟城、河内，以及台湾和澳大利亚的城市都设有业务，并正在全球扩大版图。

公司研发的同名分析平台，结合可靠的企业数据和自适应技术，协助提高市场透明度以及更快检测风险。