亲人使用香氛蜡烛后哮喘病复发，黄愉因和大哥黄传胜开始钻研用天然材料制作蜡烛。

黄愉因一家对香氛情有独钟，从她小学开始父母就在家中各处摆上香氛扩散器，随着她长大，各式香氛也让她的日常生活充满了仪式感。

黄愉因（28岁）第一次购买属于自己的香氛蜡烛，是在中学的时候。那些沁人心脾的味道，伴她度过了压力最大的备考时期。步入社会后的她，每天也会按心情搭配不同的香水，再踏出家门展开新的一天。

五六年前一位至亲使用商店的香氛蜡烛后童年哮喘病复发，黄愉因和大哥黄传胜（36岁）因此动手钻研用天然材料制作蜡烛，让家中能继续萦绕着亲人最喜欢的味道，同时确保不会危及健康。

这成为了兄妹俩2020年创立香氛品牌的契机。品牌取名“Lynk Artisan”，希望利用手工香氛产品将人们与回忆连接（link）起来。

黄愉因目前最喜爱的清水白桃香，每每让她回想起在日本旅游的美好时光。

弥漫周遭的香气为她带走生活的烦闷，也启发她为更多人打造这种心旷神怡的环境。“尤其是冠病疫情暴发后很多上班族居家办公，更希望有可以放松身心的环境，这时香气就能扮演重要的角色。”

对黄愉因而言，她参与研发最有意义的产品，是薰衣草混合檀木香的枕头喷雾。这是兄妹俩2021年为饱受失眠困扰的母亲，花几个月制作的母亲节礼物。

她笑说：“这不只让妈妈的睡眠质量变好，刚开始使用喷雾时她甚至因为睡得太熟而起不了床。”

随着黄愉因的二哥去年加入，团队目前壮大至超过10人，产品也扩大至八个种类，包括蜡烛、香雾和消毒洗手液。

黄愉因认为，产品中最稀奇古怪的莫过于“Poo Fighters”（意为“斗屎战士”）除臭精油。“虽然名字搞怪，但几滴特制精油就能消除马桶异味，对经常会担心‘大号’太臭的人再合适不过了。”