快速公路惊险一幕 老汉停车问路

白发老汉被指为了问路，竟将货车停在快速公路的路中央，吓得多辆尾随汽车赶紧刹车，网民大呼危险。

这起事故发生在上星期六（2月18日）下午约3时30分，地点在泛岛快速公路（PIE）靠近沈氏道的出口处。

脸书专页SG Road Vigilante上载了一名女乘客拍下的视频。画面显示，该路段共有四条车道，在第三条车道中央，停着一辆白色丰田货车，一名身穿格子衬衫的老汉手持纸张，往第二条车道的后方车辆走去并试着问路。

此时视频传出后方车辆女乘客的声音：“他在干什么？他可能需要人帮助。”

跟着女乘客对男驾驶者说：“问问他需要什么（帮助）？”

随后在视频中，可听见窗外传来老汉的声音，他先称自己要去某个地方，跟着询问要在哪一个出口驶出去。

男驾驶者跟老汉说：“往前开，再多一个出口才驶出去。”过后男驾驶者缓慢往前开，在一旁的女乘客随即说：“（他）哪里可以这样停车的？”

贴文被放上网后引起热议，截至星期一（20日）早上有超过16万人点击观看，网民纷纷指老汉的行为十分危险。

网友“Hugh Lim”说：“老汉可能正在送货，但找不到路，对方老到并不知道不能停在快速公路中央来问路，他不应该再开车了。”

也有网友认为女乘客不应该把视频放上网羞辱老汉，但更多网民认为应该揭发这类情况，毕竟可能老汉的家人，也不知他会危险开车。

有网友也猜测老汉会不会有失智情况，否则不会做出这么不顾后果的举止。

完整报道，请翻阅2023年2月20日的《新明日报》。