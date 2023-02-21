去年起获逾73万违禁保健品值64万元 卫科局：15人非法销售供应被控

共有10人因使用含有强力或违禁药物成分的产品，出现严重副作用，其中三人是年幼孩童。

卫生科学局在2022年起获73万7000个、市价达64万元的违禁保健品，比2021年高出20万元，同时提控15名非法销售和供应违禁品的人。

另外，去年共有10人因使用含有强力或违禁药物成分的产品，出现严重副作用，其中三人是年幼孩童。

卫科局星期一（2月20日）首次公布在2022年起获或下架的违禁保健品的全年数据。

芽笼等非法交易活跃的地点，是重点取缔之处。当局通过突击行动和秘密交易的方式，起获这些违禁保健品。

其中，咳嗽药水占最多，共46％，而壮阳药和镇静剂则排行第二和第三，分别占39％和9％。

除了起获大批违禁保健品，当局也撤下477个有关违禁保健品的网络广告，并发出192个警告给相关卖家。

卫科局文告说，这些下架的保健品和发出警告的数量，与2021年相比下降了一半，是因为当局与本地各平台紧密合作，让平台迅速撤下这类广告，并提醒商家有关条例。

在电子商务和社交平台上，占比最多的违禁保健品是壮阳药，比率达55％，而治疗过敏或湿疹的药膏占43％，止痛药和减肥药则各占1％。

这些违禁保健品包括未经注册、仿冒以及含有违禁或强效成分的产品。

12款被起获产品含强力或违禁药物成分

卫科局也在去年针对12款含有强力或违禁药物成分的产品，特别提醒公众。

其中，有五种药膏被验出含有强效类固醇复方丙酸氯倍他索（Clobetasol Propionate）成分，包括星星膏、Jolicare，以及淘聚汇益美丽伤口护理软膏。

上述三种药膏宣传可用于婴儿，还声称含有天然草药成分，没有任何不良效用。

不过，三名孩童（四个月大、三岁和四岁）分别使用这三种药膏后，都出现严重副作用，包括引发类固醇中毒、出现库欣综合征（Cushing's Syndrome）症状，即脸肿成“月亮脸”、毛发过度生长和皮肤变薄等。

另一种强效类固醇地塞米松（Dexamethasone）也出现在七款产品中，包括“舒筋”胶囊。一名六旬妇女因关节疼痛而服用这款产品10多年，结果停用不久后，被诊断患有肾上腺功能不全和骨质疏松症，须入院治疗。

当局提醒，违禁保健产品有害健康，但公众难以通过包装确定产品是否包含有害成分，因此应避免购买来历不明的保健品，对于低价或把产品疗效形容得好到令人难以置信的保健品更要提高警惕，也要进一步确认产品资料，并向医生或药剂师咨询。

过去三年，已有44人因售卖与供应非法保健产品而被提控，而在2022年被提控的15人当中，一名59岁男子因非法售卖咳嗽药水和安眠药，被判坐牢六个月又两周。

当局严正看待任何销售或供应违禁保健品的行为，一旦罪成，可面对长达三年监禁或罚款高达10万元，或两者兼施。