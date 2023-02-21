小组建议新型代步车 须符合安全重量宽度限制

本地有一些人开始使用卧式脚踏车、载货脚踏车及三轮车等较新型的个人代步工具。为了确保安全，活跃通勤咨询小组建议这类代步车重量不可超过20公斤、宽度不超过70公分，才能在人行道与骑行道上通行。

小组也建议，所有个人代步车必须符合政府设下的重量和宽度限制才能在马路上使用，减少对驾车者等马路使用者造成的不便。

活跃通勤咨询小组星期一（2月20日）针对这些代步车提出建议，并向政府提呈报告。交通部长易华仁在脸书贴文说，交通部会谨慎考虑这些建议。

报告指出，除了传统的脚踏车之外，卧式脚踏车（recumbents）、载货脚踏车（cargo bikes），以及三轮车等活跃通勤工具，近年来开始在欧洲和美国城市流行起来，为使用者带来不少好处。虽然尚未在我国盛行，不过小组认为，必须确保人们能以安全及负责任的方式在本地使用这些代步车。

如果在马路上使用体积较大的代步车，可能会给他人带来不便，包括其他公路使用者无法超车。因此，小组建议政府设重量和宽度限制，并将限制扩大至其他已经能在马路使用的代步车，包括传统脚踏车和电动脚踏车。

在马路骑行低矮的卧式脚踏车时，应装上旗杆和亮色旗子，让驾车者较容易看见。

小组也提议，如果载货脚踏车及三轮车有儿童座椅等适当配备，就能在共用道和马路载人。目前，电动及传统脚踏车骑行者都要遵守这项条例。

电动的卧式脚踏车、载货脚踏车及三轮车，暂时不能在本地使用。日后如果有国际标准出炉，我国会再作检讨。

小组在报告中指出：“我们相信，通过这些建议可以促进更多代步车在共用道和马路的使用，新条例也会确保所有道路和马路使用者的安全，取得更好的平衡。”

马炎庆：小组检讨时参考其他国家做法

小组主席、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆在脸书贴文说，小组进行检讨时，参考了其他国家的做法，并通过小组讨论会等公共咨询活动，了解公众的看法。

受访公众认为，新型代步车是既健康又可持续的通勤模式。例如，载货脚踏车可以代替汽车完成较短的路程；三轮车对年长者来说则较安全稳定，而一些人因身体健康因素，只能骑卧式脚踏车。

Bullitt Bike Singapore老板斯特凡（Stefan Ansorge，53岁）自2015年起在本地售卖载货脚踏车。他受访时说，这类代步车不常见，起初每年只卖三至六辆，冠病疫情暴发后，开始受关注，每年卖出10多辆。

据他估计，本地目前有30至50名载货脚踏车使用者，大部分会在东海岸一带骑车载孩子或宠物。斯特凡平常送货或购物时会在马路上骑行。

斯特凡大致上支持小组的建议，但希望政府能放宽重量限制，因为载货脚踏车本身已重达20公斤，加上座椅和安全配备的话，就会超出重量限制。

“不论多重，更重要的是使用者的安全意识。载货脚踏车比一般脚踏车还要大，而且经常用来载孩子，因此骑士会格外小心，鲁莽骑行的情况其实非常少见。”