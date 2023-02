新加坡健康成长追踪研究(Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes,简称GUSTO)自2009年起对超过1200名本地孕妇及她们的孩子展开长期追踪研究,目前仍在跟进1000名儿童的情况。

随着参与新加坡健康成长追踪研究的儿童步入少年期,研究将聚焦青少年的心理健康,进一步了解社交媒体对他们身心健康的影响。