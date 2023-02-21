狮城小贩美食纽约飘香

经营娘惹餐档口的陈劲龙说，在纽约开档卖新加坡食物，口味不可能和在新加坡一样。“这不是我们不想做得跟在新加坡一样，而是不可能。”

把我国的小贩平民美食带出国门，到万里之外的美国大都会纽约开设档口，第一个要解决的难题是食材。

娘惹餐档口Daisy's Dream的老板陈劲龙（43岁），日前在纽约第50街的新加坡食阁Urban Hawker受访时，向记者讲述了他去年筹备开张时的情况。

“在新加坡，食材供应商知道我们要用的是什么。比如辣椒干，他们送来一袋我就能用，但是在美国，这里的辣椒干可能有墨西哥的、中国的、印度的、泰国的……都不一样。”

陈劲龙记得，原本经过多次尝试，他已经选定了一款辣椒给档口使用，结果开业时送来的辣椒，虽然是他指定的牌子，但比试煮的时候要辣上许多。食客一边享受着叻沙、咖喱鸡等新加坡美食，但也因为受不了辣度频频擦汗。他说：“我们试煮的时候觉得这样的辣度才过瘾，但供应商送来的辣椒要辣上许多，对这些外国人而言不是过瘾，是直接被辣趴在了地上。”

陈劲龙坦承，在纽约开档卖新加坡食物，口味不可能和在新加坡一样。“这不是我们不想做得跟在新加坡一样，而是不可能。”

Daisy's Dream以小贩档口起家，目前在新加坡仍有一家餐馆。在纽约开档卖的，只是叻沙、咖喱鸡和椰浆饭三款主食，以及五香、炸鸡和乌打三种配菜。陈劲龙解释，三款主食正好是一个人的份量，不可能根据在新加坡一桌人的点菜方式决定菜单。

解决了食材问题，开档时也得以当地员工为主。除了常驻的马来西亚厨师，陈劲龙在当地找来的团队包括墨西哥人、哥斯达黎加人、瓜地马拉人和乌克兰人，他们没有接触过新加坡食物，培训自然要多花点时间，但他很欣慰，团队已经能够胜任，现在他每年只会在美国待几个月，食物由在地团队处理，不会有大问题。