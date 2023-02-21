维文访华 吁尽快恢复往返新中航班数量

随着新加坡和中国走出疫情阴影，正在中国访问的我国外交部长维文医生呼吁新中尽快恢复往返两国的航班数量，他也邀请中国外长秦刚访问新加坡。

履新不久的中国外长秦刚则表明，中国高度重视中新关系，重视新加坡在地区国际事务中的独特作用。

维文应秦刚之邀，从星期天（2月19日）起对中国展开三天访问，并在星期一（2月20日）分别与中共政治局委员兼北京市委书记尹力、秦刚，以及中共中央对外联络部部长刘建超举行会谈。刘建超和秦刚分别为维文设午宴和晚宴。

维文是中国去年底松绑疫情防控政策后，首位访华的新加坡部长。这是维文在2020年疫情暴发后第五次访华，也是秦刚去年12月出任外长后，两人首次会面。

维文与秦刚在会谈前微笑握手，以英语寒暄；维文在开场白中祝贺秦刚履新也感谢他邀请，秦刚则称高兴与维文结识。

根据新加坡外交部文告，维文和秦刚进行了广泛的讨论，两人回顾了两国以新中双边合作联合委员会，以及两国在苏州、天津和重庆的三个政府间合作项目等制度化双边机制为基础的、实质和前瞻性双边伙伴关系。

维文和秦刚提到两国在疫情关键时刻中的相互支持，并重申两国致力加强合作，发掘数字、绿色经济等新兴领域的新增长点。

两人也同意加倍努力促进疫后复苏的重要性，包括全面恢复航班服务，以及增加两国之间的商务与人员往来。

维文：推动民生商业活动回到疫前水平应为优先事项

维文在会谈开场时呼吁，随着新加坡和中国走出疫情阴影，两国应把推动民生、商业活动和机会尽快恢复至疫情前的水平，作为优先事项。

新加坡和中国大陆之间，疫情前每周有约400趟航班；中国1月8日全面放宽出入境政策后，目前两国之间的航班数量恢复至每周约56趟的水平，只有疫情前的14%。

维文引述上述数据说：“我被给予的其中一项指标任务，是尽快把这个（航班）数字恢复至疫情前的水平。”

星期二（21日）是农历2月2日，秦刚借用俗语说，“2月2龙抬头，寓意着万物复苏，万象更新。你的来访正当其时，预示着中新关系全年良好的开端，以及你我之间工作关系和友谊的良好开端。”

秦刚形容新加坡为中国的重要合作伙伴，长期深度参与中国改革开放与发展进程。中国高度重视中新关系，以及新加坡在地区国际事务中的独特作用。

他期待与维文就今年全年的工作沟通对话，对重大地区问题深入沟通，落实好两国领导人的共识，推进中新关系取得新的、更大的发展，共同维护地区和全球的和平与稳定。

根据中国外交部文告， 双方同意加快全面恢复直航航班，更好便利两国人员往来。

今年是中新天津生态城开工建设15周年，两名外长期待今年能展开更多新中之间的高级别交流，维文也邀请秦刚到新加坡进行正式访问。

与尹力会面探讨两地如何深化经济等领域合作

维文与尹力会面时，也提出新加坡对恢复新中航班数量的期盼。两人探讨了新加坡和北京如何深化经济、科研、创新、城市规划、人员往来以及文化交流等领域的互利合作。

维文曾在2021年3月访问福建，当时尹力是福建省委书记，两人举行了会谈。尹力在去年10月中共二十大后进入中共政治局，并在11月出任北京市委书记。

维文与刘建超会面时互称彼此为“老朋友”，双方对两国为全面恢复政府间、民间和政党间等各个层级的人员往来付出的努力表示欢迎，并称这类互动对建立信任和相互理解至关重要。

对国际战略与经济局势 维文表示“深切关注”

我国外交部长维文医生与中国外长秦刚会面时，就当前乌云密布的国际战略与经济局势表示“深切关注”。

根据新加坡外交部文告，维文和秦刚在星期一（2月20日）的会谈和晚宴中就区域和国际形势发展交换意见。

维文欢迎中国对于扩大和深化与亚细安接触的持续关注。双方也重申促进地区和平、稳定与安全至关重要。

维文在会谈开场中指出，目前国际战略和经济形势乌云密布，作为位处东南亚心脏地区、贸易量多达国内生产总值三倍，并且与中国、美国、欧盟和东南亚邻国都有重要和深厚关系的小城市国家，新加坡对此深切关注。

他强调，新加坡希望看到的世界，是大家能继续大力推进经济融合、多边主义、以及各国有所克制维护以规则为基础的国际秩序，由此保障所有人的安全与繁荣。