百万经纪酒驾撞四人 澳游客索至少50万元

“百万圆桌”保险经纪涉酒驾酿恐怖连环车祸，导致四名路人被抛飞，其中站在分界堤的洋汉从头到脚都是伤，事后入禀高庭起诉保险经纪，索赔至少50万元。

这起意外发生在2017年12月7日约傍晚6时20分，地点在丹戎巴葛路及高平街的交界处。

据《新明日报》之前报道，肇祸的马赛地汽车车主林强辉（45岁），他曾在本地知名保险公司担任经理，2015年获颁“百万圆桌”大奖。

林强辉案发当天早上11时半，在一艘私人游艇上喝了至少三罐啤酒和一杯红酒，傍晚5时半从吉宝湾滨海俱乐部开车回附近的公寓住所，不久后又开车前往靠近事发地点的公司，途中酿祸。

他失控撞飞四名路人后，闯入反方向车道逆行至少20米，再撞上一辆罗厘，冲上分界堤再回到车道上，并撞上一辆德士后才终于停下。

其中一名伤者是一名澳大利亚籍男子马丁（45岁）。他事发前刚和家人从悉尼飞来新第一天，之后准备飞往日本继续度假。

案发时，他正在丹戎巴葛路分界堤等着过马路，结果却被撞飞。

“全身上下都是伤”

男子事后通过拉杰星（Raj Singh Shergill）律师入禀高庭起诉林强辉。男子透露，自己全身上下都是伤。他头部受创，一度失去意识，颈项不时会感觉疼痛，背部骨折无法使力，上肢只能举五公斤重量，右脚行动受限，尿频等。

男子指林强辉疏忽驾驶，没有注意路况，导致汽车失控，因此需要为他的伤势负责。

男子虽没注明索赔数额，但由高庭审理的车祸索赔案，涉及的数额至少50万元。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年2月21日的《新明日报》。