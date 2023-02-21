陷爱情骗局当钱骡还生女 女子监15个月

女子在网上结识尼日利亚籍男子，陷入爱情骗局成为钱骡，甚至怀了对方孩子，结果大腹便便还因他接受警方调查，如今不仅成了单亲妈妈，还须为接收赃款而坐牢。

33岁的苏海丽（Suhaili Binte Suparjo）面对六项控状，其中包括协助他人收下赃款以及妨碍司法公正等罪名。她星期二（2月21日）早上承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

《新明日报》早前报道，一对尼日利亚籍兄弟成网络爱情骗子集团成员，与三本地女子相恋，骗她们成为钱骡，让她们在两年内帮忙收取约88万余元赃款，甚至还与当中两人有了“爱的结晶”。其中一名尼日利亚籍男子奥佩耶米（38岁）就是被告的“情郎”。

被告于2016年底通过脸书认识奥佩耶米。对方称自己在吉隆坡读书和生活。两人渐渐成了情侣，被告也成了对方的钱骡。

被告的代表律师为她求情时说，被告见奥佩耶米的脸书账号放了真的照片，甚至在见面后还曾介绍朋友给她认识，渐渐地相信对方是认真地跟自己交往。

她说，当发现自己怀孕后，奥佩耶米还说要娶她，陪她去产检。几周后，奥佩耶米开始说家人的生意出现问题，没能继续资助，称向外国朋友借钱，但需要用被告的银行账号收款。

她同情奥佩耶米，答应他的请求，还为他提款并带到马来西亚。当她的银行账号遭冻结时，被告还教她如何向警方撒谎。

岂料，对方之后变本加厉，遭被告拒绝时还对被告说：“如果你离开我，你就成为单亲妈妈，独自抚养孩子”。

她意识到一切都是个骗局，最终决定配合警方调查，奥佩耶米也在马国被捕。如今她独自一人抚养四岁女儿，星期二早上被判坐牢15个月。由于女儿必须接受语言治疗评估，法官批准她展延至3月7日才开始服刑。

完整报道，请翻阅2023年2月21日的《新明日报》。