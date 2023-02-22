曾考虑在本地景点斩首非回教徒 15岁少年自我激进化被拘留

这名15岁少年去年11月被捕时就读中学三年级，是至今这类案件最年轻的涉案者。去年初，他在网上搜索宗教相关内容，接触到伊斯兰国组织的宣传材料，也受外国人极端信仰的影响。

一名15岁少年在网上接触极端内容后自我激进化，甚至萌生在本地热门旅游景点将非回教徒斩首的念头。他去年12月在内部安全法令下正式被拘留，这是至今这类案件最年轻的涉案者。另一名自我激进化的16岁少年也接到限制令。

内部安全局星期二（2月21日）发文告说，这名15岁少年去年11月被捕时就读中学三年级。去年初，他在网上搜索宗教相关内容，接触到伊斯兰国组织（ISIS）的宣传材料，也受外国人极端信仰的影响。

到了2022年中，他已深信对包括回教什叶派、苏菲派和非回教徒在内的“异教徒”展开武装攻击是被允许的。他也极度向往在受回教法管制的“伊斯兰国”生活，甚至考虑前往阿富汗。

他还愿意支持任何在新加坡或海外寻求建立伊斯兰国的组织，愿意向这样的组织宣誓效忠、参与武装圣战和屠杀“异教徒”。

这个少年在社交媒体上转发亲ISIS的内容，去年下半年还试图通过网购平台购买ISIS旗帜，但不成功。他也支持卡伊达组织，认为卡伊达组织保护了回教徒，使他们免受迫害。

同学成了少年灌输激进思想的对象。他向他们发送涉及恐怖组织的暴力内容，包括斩首视频。不过，同学们对这些内容不感兴趣。

他深信“异教徒”该杀。到了2022年底，他甚至考虑持刀在本地热门旅游地点展开袭击，将非回教徒斩首。他还萌生过展开自杀式袭击的念头，幻想自爆。

内安局说，少年被捕时，激进观点已经根深蒂固，但他并未采取任何落实袭击念头的具体步骤。

16岁自我激进化学生深信 应通过武装暴力建立伊斯兰国

至于另一名在今年1月接到限制令的16岁中四学生，他在接触ISIS的宣传内容后自我激进化，深信应通过武装暴力建立伊斯兰国。

内安局最初于2020年11月，也就是这名少年14岁时开始注意他。当时，当局发现他相当关注有关极右翼的极端内容，同时接触到ISIS的圣战歌曲，也深受末日论吸引。据当局评估，他易受激进化，并警告他要远离网上的极端内容。

尽管如此，这名少年还是继续接触ISIS的宣传内容，也参与和其他社交媒体用户的相关讨论。久而久之，他对这个组织的“合法地位”和通过暴力建立伊斯兰国的组织目标深信不疑。

他在电玩平台Roblox上加入数个ISIS主题的伺服器，游戏场景复制了ISIS在叙利亚和菲律宾南部城市马拉维等战区的画面。在游戏中，他自视为ISIS成员，向一名担任“领袖”的玩家宣誓效忠，并担任游戏里所属ISIS支系的“发言人”和“首席宣传策略官”。

根据内安局，这名少年称他在游戏平台上射杀“敌人”等行为，是仿照他在现实生活中想成为组织成员的意愿。

从2021年底至2022年初，他把游戏中发动攻击的画面配上ISIS圣战歌曲和旗帜画面，制成三段宣传影片，上传到社媒。

案情也显示，上述这两名少年在网上认识了18岁青年伊尔凡（Muhammad Irfan Danyal bin Mohamad Nor）。伊尔凡因企图在本地发动袭击，于去年12月在内部安全法令下被拘留。

内安局说，这三人都各自自我激进化，过后伊尔凡和两名少年通过社群聊天平台Discord上的极端频道结识。三人不曾见面或讨论出国计划，但在聊天中讨论激进信仰和对恐怖组织的支持。他们的家人都对他们有这些观点不知情。