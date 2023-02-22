职总平价超市开始卖文莱鸡蛋 每周进口20万个 售价与马国鸡蛋相近

我国的入口新鲜鸡蛋又添一个货源，职总平价超市即日起售卖来自文莱的鸡蛋，每盒10个装价格是3元2角，与马来西亚鸡蛋售价不相上下。

新加坡食品局去年底批准文莱出口鸡蛋到我国，职总平价星期二（2月21日）在百汇广场（Parkway Parade）的平价Xtra霸级超市举行媒体品鉴会，并正式开始售卖来自文莱的鸡蛋。

作为首个开始销售文莱鸡蛋的本地大型连锁超市，在引进初期，职总平价每周进口20万个，分布在职总平价超市、职总平价精品超市（NTUC FairPrice Finest）和平价霸级超市（FairPrice Xtra）共68家分店售卖。

目前，职总平价售卖来自九个国家的超过60种蛋产品，包括马国、泰国、澳大利亚、波兰和本地农场，长期以多元化的产品来源地来确保我国食品供应的稳定。

供应链效率方面，本地农场生产的鸡蛋可以在一天内上架，包括文莱在内的东南亚各国运输最多需要七天，而澳洲、新西兰和丹麦生产的鸡蛋则需要三周左右才能运抵新加坡。

被问及选择进口文莱鸡蛋的考量，职总平价集团首席采购官唐亚炎受访时说：“文莱离我国很近，通过海运送抵新加坡成本较低，因此10个3.20元的售价很具竞争力。”

在当前通胀高企的大环境下，唐亚炎指出：“文莱成为我国鸡蛋供应源，进一步增强了我们的食品供应韧性，能够让我们更有效地抵御潜在的供应冲击，从而减低顾客受到价格波动的影响。”

他强调，确保人们都能买得到并买得起日常必需品尤为重要。

卖相和口味方面，职总平价对市场接受度颇有信心，并邀请在场记者盲品来自本地、马来西亚和文莱的半生熟鸡蛋。因口味相差不大极其相似，记者们品尝了都无法准确区分三者。

本地唯一的文莱鸡蛋进口商达顺（Dasoon）董事孙凯均受访时说：“目前职总平价是我们唯一的零售合作方，不过我们每个月也为本地餐馆提供大概5万到10万个来自文莱的鸡蛋，它们会比零售鸡蛋大一些。”

消费者不太在意鸡蛋供应源

根据新加坡食品局网站数据，新加坡2021年平均每天有550万个鸡蛋供应，其中七成是海外进口。目前文莱仅有一家农场在食品局的安全检测中达标，因此文莱鸡蛋仅占本地鸡蛋供应量很小的部分。不过，唐亚炎和孙凯均都说，若公众对文莱鸡蛋反应热烈，他们会加大文莱鸡蛋的订购量，进一步推向全岛155家职总平价超市。

郑戎希（40岁，媒体从业者）说，她购买鸡蛋时不太在意供应源，也信赖本地的食品安全认证流程。“我不介意试吃文莱鸡蛋，能安全地在本地上架，我就不会担心。”

从事物流行业的雷丽英（42岁）说：“鸡蛋的大小及价格是我购买鸡蛋时会考量的因素。如果文莱鸡蛋可以满足我的需求，我不会排斥购买。”