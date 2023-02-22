访华一系列会谈“非常有效” 维文：中国与东南亚互动料加速前进

中国与东南亚的互动与接触下来几年料将加速前进，新加坡外交部长维文医生期待能更常在东南亚以及亚细安会议见到中国外长秦刚；他也举《南中国海行为准则》磋商为例，呼吁中国与东南亚之间悬而未决的议题须要有所进展。

维文星期天（2月19日）起对中国展开三天访问，并在星期二（2月21日）结束访华行程时，在北京接受新加坡媒体采访。他形容一系列会谈“非常有效”，并称此次行程的关键字是“回归正常”。

他说，随着两国把议程和活动的节奏恢复至疫情前或更高的水平，下来可以期待两国领导人之间的互访加快步伐。

维文访华期间分别与中共政治局委员兼北京市委书记尹力、秦刚，以及中共中央对外联络部部长刘建超举行会谈。他星期二上午也与中国国务院台湾事务办公室主任宋涛会面。

维文是应秦刚之邀访华，这是维文在2020年疫情暴发后第五次访华，也是他首次与去年12月出任外长的秦刚会面。

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅去年10月仍担任中国外长时，表明中国把亚细安放在优先位置。

秦刚上任后已在京会见柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆和泰国副总理兼外长敦，本周也将出访印度尼西亚。

维文期待能更常在东南亚以及亚细安会议见到中国外长秦刚。他认为，秦刚上任后，中国在东南亚的政策不会转弯，而是会有延续性。中国与东南亚国家的互动与接触下来几年料将加速前进。

维文也举《南中国海行为准则》磋商为例说，中国与东南亚之间还是会有悬而未决的议题，这些议题须要有所进展。他说，幸运的是，《南中国海行为准则》线下磋商已经启动，“我无法设下一个期限，但我希望在这方面看到进展”。《南中国海行为准则》磋商不会解决所有围绕南中国海的纠纷和分歧，但到目前为止它增强了信心，并保障稳定与和平，由此催化经济接触，这些都是积极的信号。

星期五（2月24日）是俄乌战争一周年，目前俄乌双方军事对立的势态持续加剧。

维文在回应有关中欧关系的提问时，对乌克兰局势表示担忧，他敦促各方下来几个月内进行一些协商和接触、甚至可能可以探索停火的方式。他强调，这将在全球为美国、俄罗斯、中国和欧洲这些大国之间非常易碎的互动和关系降温。

与宋涛会面 重申新加坡一中政策

维文说，战争越快结束，紧张局势就能越快缓和，各国也能更快地恢复疫情后的经济复苏，并且回到经济融合的议程上。在经济这方面，欧洲和中国有着显著增加的往来。

中美本月以来持续就气球事件交锋，王毅与美国国务卿布林肯星期六（2月18日）进行了气球事件后的首次面对面接触。

维文庆幸两人能面对面会谈，进行开放、坦诚和直率的讨论，他希望这能恢复中美亟需的接触和合作。

维文说：“这或许是两个大国之间要解决的事，但对世界其他人而言，我们希望他们能达成权宜妥协（modus vivendi），这将带来世界目前须要的稳定和平静。”

另据新加坡外交部文告，维文与宋涛会面时，重申了新加坡的一中政策，以及持续支持两岸局势和平发展；宋涛则介绍了他自12月上任以来，国台办的优先事项。