转行“码农”闯荡狮城

陈羿蓉在读生物科技专业研究生时，对编程和软件产生兴趣。毕业工作后，她通过网上教材自学编程，一年后到软件公司上班。

陈羿蓉（43岁）因兴趣自学编程，如今在软件工程领域闯出一片天。

这名台湾人在约六年前被朋友挖角到新加坡工作，目前在共享办公空间业者JustCo担任地产科技部助理副总裁（软件工程），负责规划和统筹系统与软件开发的工作，探讨如何善用科技，改善办公体验。

有趣的是，陈羿蓉并非资讯科技相关科系出身，她硕士学位主修的是生物科技。

陈羿蓉在读研究生课程期间，对编程和软件产生兴趣。做实验时，有时要处理大量资料，要是纯粹以人工处理要花上一天的时间，但写程序则只需一小时，而程序只要五分钟就能处理好资料。

“科技及资讯能大大增进生活的便利，给予人们很大的帮助，让我觉得很有趣。”

陈羿蓉的第一份工作是生物资讯实验室助理。工余，她通过网上教材自学编程，一年后便到软件公司上班，边工作边学习。

她刚入职时，负责开发一个产品的重要功能，但项目的难度超越她当时的能力。加上开发时间表紧迫，为准时完成，她持续一段时间高强度工作，让她身心俱疲。

“交件日期前几天的一个深夜里，我一个人在公司，面对无法解决的难题，崩溃得掉下眼泪，觉得会因自己导致不能交付产品。那时的我深深怀疑自己的能力，也质疑自己是不是应继续这样的工作。”

所幸，陈羿蓉隔天灵光一现，转换了思路，顺利找到解决方案。她说，当时要是决定离职，现在应该不会是软件工程师，也可能不会有机会来到新加坡。

在新加坡工作快六年，陈羿蓉目前已是新加坡永久居民，也希望继续在这里发展，有更多时间好好享用她最爱吃的肉脞面。