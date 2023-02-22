麦士威小贩中心租金创新高 6500元租摊位卖鱼汤

地铁开通、游客回流以及办公恢复，三大因素推高麦士威小贩中心摊位租金，去年共有三个摊租金突破6000元，其中一摊贩出6500元租金卖鱼汤，创下该小贩中心新高。

我国大幅度放宽防疫和边境措施，再次迎来游客，国人生活也逐步恢复正轨，再加上汤申—东海岸地铁线开通，过去几年饱受地铁工程和疫情影响的麦士威小贩中心摊贩终于守得云开见月明，享受交通便利和疫情缓和所带来的“红利”。

麦士威小贩中心的小贩代表黄国华（65岁，中国街五香贯肠摊贩）受访时说，地铁开通为小贩中心引流，住北部的食客也可轻易下来光顾，再加上小贩中心衔接德士和巴士站，为访客提供绝佳便利。小贩中心人潮比疫情期间增加了30％至50％。即便是以往较为冷清的周末，如今也热闹了起来。

小贩中心摊位亦如“镀了层金”，摊位租金一再飙升。国家环境局最新公布的2022年12月份全岛小贩摊位投标结果显示，麦士威小贩中心出现了2012年有记录以来的最高租金高达6500元。

《新明日报》记者走访时发现，标下摊位的是AH HAI FISH SOUP，位于人气摊位“天天鸡饭”的斜对面。新摊主已张贴出“即将营业”的告示。

林记泉源生菓汁第三代摊贩林华伦（43岁）告诉《新明日报》记者，新摊主相信是已在饮食界打拼的同行。

对于6000多元竞标租金，他透露，已“见怪不怪”：“现在的市场情况就是这样，没有五六千的话，很难标到。”

黄国华也说，三四千元是疫情时期的价格，如今摊位火热，麦士威小贩中心103个摊位几乎所剩无几。

《新明日报》记者整理国家环境局公开的摊位招标数据发现，麦士威小贩中心去年每月最高得标租金都在5000元以上，共有三个摊位以6000多元得标。

对照2012年3月至2022年12月期间的记录，6500元租金是麦士威小贩中心历来的最高租金记录。

完整报道，请翻阅2023年2月22日的《新明日报》。