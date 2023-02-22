餐馆高薪招聘引热议 洗碗工服务生月薪3250元

人气餐馆太二酸菜鱼本地一分店近日贴出招聘告示，以4350元月薪招店长、给洗碗工和服务生开出3250元高薪还包三餐，让公众视为吸睛的待遇在网上掀热议。

创办于2015年、坐拥458家分店的中国川菜品牌太二酸菜鱼，自2021年进驻本地后掀人气，一位难求。目前，太二在我国有三家分店，分别在星耀樟宜、裕廊东JEM购物中心和新达城购物中心。

上星期六（2月18日），有网友发现太二JEM分店贴出招聘启事，开出连锁餐饮行业在本地少见的高薪，在网上迅速引起热议。

根据招聘启事，招聘的职位包括店长、后厨经理、前厅服务员和洗碗工等。其中，店长的月薪为4350元，后厨经理为3750元，服务生和洗碗工则能领到3250元月薪，兼职的时薪更是达15元。此外，餐馆也提供一日三餐员工餐和全勤奖。

对此，有网民透露，15元的兼职时薪在本地连锁餐饮店实属少见，比一些商家高出一倍之多。有人认为在现今通胀环境中，餐饮行业理应向类似的薪金待遇靠拢，才能吸引人力，不少人则表有意愿去应聘。

不过，也有人根据以往经验猜测，贴出的薪金会否只是顶限，而每个职位入门级别的薪资会比贴出的数目低至1000元。

《新明日报》记者星期二（21日）下午走访太二在JEM的店面，分店储备干部张先生向《新明日报》证实，招聘启事上贴出的月薪是入职即可领取的数额。

他说：“洗碗工和服务生等，一入职就可拿3250元月薪。据我所知，储备店长起薪是4350元，若开了新店面、升级成店长，好像会有加薪。”

他透露，招聘薪资在去年12月调高300元左右至目前金额，确实有帮助吸引不少人前来应聘。“不过我们有自己的应聘条件，应聘者也需通过面试，目前我们主要面向吸引本地公民和永久居民。”

完整报道，请翻阅2023年2月22日的《新明日报》。