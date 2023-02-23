首批正式启用 陆交局设公司管理组屋电动车充电桩

我国目前有约3600个充电桩。到今年底，政府会在700多个组屋停车场安装共2000个充电桩，这些充电设备将涵盖全国约三分之一的组屋停车场。陆交局说，我国可如期在2025年实现提供1万2000个充电桩的目标。

到今年底，每三个组屋停车场会有一个设有电动车充电桩。为确保充电基础设施更顺利推出，陆路交通管理局成立新的全资子公司，负责管理公共停车场电动车充电设备的事务。

根据陆交局提供的最新数据，去年新注册的汽车中，11.8%是电动汽车。本地目前有6500多辆电动汽车，包括其他类型的车辆，共有近1万辆由电力驱动。

配合电动车的发展，当局去年为安装1万2000个充电桩展开大型招标，五家公司标得工程合约。

首批充电桩星期三（2月22日）正式启用。直落布兰雅31街第80座组屋停车场的三个充电桩由ChargEco经营，收费为每千瓦时（kWh）5角；文礼坊第212A座的三个充电桩由Charge+负责，每千瓦时收取5角2分。

ChargEco是SMRT旗下的腾越流动与杨忠礼西拉雅能源公司（YTL PowerSeraya）、Yes Energy及Airetec组成的财团。总经理陈康贤说，已准备为另外15个停车场安装充电桩，最迟今年底会在108个停车场安装充电设备。

Charge+则计划今年在130个停车场安装多450个充电桩。

我国目前有约3600个充电桩。到今年底，政府会在700多个组屋停车场安装共2000个充电桩，这些充电设备将涵盖全国约三分之一的组屋停车场。

陆交局说，我国可如期在2025年实现提供1万2000个充电桩的目标。

子公司也将协调电力基础设施提升工作

当局也宣布成立EV-Electric Charging私人有限公司（简称EVe），与充电桩业者和政府机构合作，规划和管理充电设备的分布和使用。陆交局这家子公司也将负责协调电力基础设施的提升工作。

子公司管理团队由七名公共和私人领域代表组成。陆交局特殊职务总署长陈凯锐将担任总裁，他曾任建屋发展局总处长（建屋管理），在管理建屋局分局和停车场方面有丰富的经验。

新加坡国立大学城市科学中心主任邱鼎财将担任子公司主席。他也是国大设计与工程学院实践教授，以及城市土地学会亚太区主席。

交通部长易华仁星期三出席充电桩启动仪式时指出，不少人担心车子开到一半没电，在全国各地，尤其是邻里组屋区安装更多充电设备可以解决这个问题，这将鼓励更多人改用电动车。

他也说，启用更多充电桩，可能会出现一些运作或监管方面的问题。子公司与业者和监管机构合作，可确保这些设备更顺利推出。

住在直落布兰雅一带的巫冠贤（34岁，软件公司负责人）一年半前改用电动车，每两天在公司或商场充一次电。“如果商场排队充电的车主较多，我不得不去其他商场。这样一来，我的午餐地点很大程度上取决于充电的地方，比较麻烦。”

巫冠贤住家附近的停车场最近安装了新的充电桩，要为车充电就更方便。“我还没查看充电价格，但即使价格稍贵，我也愿意在这边充电，因为真的很方便。”

巫冠贤也希望有关当局能推出一个整合所有充电桩位置、使用人数等资料，以及具备付费功能的应用。“这样就无须使用不同业者的应用，对车主来说会比较便利。”