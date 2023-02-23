多数虽赞同调高公积金月薪顶限 议员呼吁检讨落实时间点

今年9月起，须缴交公积金的每月薪金顶限将逐步调高，引起朝野议员关注。多数议员虽赞成这个做法，认同这长远有助提高退休存款，但也有人提醒，不少雇主特别是中小企业的经商成本不断增加，希望政府检讨调高顶限的时间点。

多名议员星期三（2月22日）在国会参与新财年政府财政政策辩论时，提及商家担忧人力资源成本增加，及中等收入者每月实得工资减少，同时促请公积金局做长远规划，包括考虑把更高比率的公积金转入特别户头，及调高公积金户头利率。

副总理兼财政部长黄循财在2月14日发表的2023财政年预算案声明中宣布，从今年9月1日至2026年，政府分四次逐步调高须缴交公积金的每月薪金顶限，从目前的6000元上调至8000元。目前年龄55岁及以下的雇员和雇主公积金缴交率，分别为20%及17%。

西海岸集选区议员胡美霞说，对雇主尤其是中小企业而言，新宣布的措施如提高须缴交公积金的月薪上限，及明年起有薪陪产假倍增，有如火上添油，让雇主感到为难。她指有中小企业认为，他们还在消化渐进式薪金模式、提高年长雇员公积金缴交率，现在还得面对更多倾向员工的措施。

政府国会财政及贸工委员会主席、武吉班让区议员连荣华说，通货膨胀在未来数年预料会保持在高位，他担心新措施会进一步增加企业成本压力，也可能降低中等收入家庭每月实得工资，对劳资双方都造成影响。

他说：“虽然理解和支持调高顶限，但我希望政府检讨这项措施的实施时间点。”

《联合早报》之前曾访问多家中小企业，有受访企业指新措施将导致人力资源成本上升约2％。

东海岸集选区议员陈舜娘指有居民向她反映，长期而言虽可增加退休存款，但短期内因每月到手的钱减少，可供家庭开销的现金也会减少。

国会反对党领袖毕丹星认同调高顶限，不过他建议让年轻雇员把更高比率的公积金存入特别户头中，以赚取较多利息。

碧山—大巴窑集选区议员安迪则指出，月入超过6000元者更善于为养老做长远打算，或没必要强制他们缴交更多公积金。他也希望公积金局就是否有意调高普通户头、特别户头及保健储蓄户头利率作出回应。

安迪建议提早为中低收入公积金会员提供咨询

鉴于本地通胀率近年走高，安迪建议公积金局通过专门的“退休规划师”，为中低收入的会员提供咨询，让他们提早了解本身的权益，而不是像现在的做法，等到会员55岁，才提供个人公积金退休规划服务。

针对为月入低于2500元的平台人员推出公积金过渡援助计划，安迪想要知道有关计划是否也会惠及30岁以上、自愿缴交公积金的平台人员。

平台人员咨询委员会去年11月提呈一系列建议，其中包括最早在2024年底，让30岁以下的平台人员开始缴交公积金至普通和特别户头，30岁及以上则可选择是否缴交，以让他们有更多退休存款。计划的详情会在下周国会拨款委员会辩论人力部开支预算时宣布。

国会星期四继续辩论政府财政政策。