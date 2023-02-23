对迁至登加转为男女混合有疑虑 英华学校对话会为250校友家长解忧

英华小学2030年搬迁至西部的登加新校舍，并会转为男女混合学校，有校友以匿名方式在网上就迁校一事发动请愿抗议。学校理事会和校友会昨晚在英华小学礼堂举办对话会，解答校友和家长对英华小学搬迁至登加的疑问。

约250名校友和家长出席英华学校（小学）召开的对话会，不少人对于学校迁至登加新镇并转为男女混合校后，文化和传统会否改变，以及提供给男生的学额会否减少表示担忧。

网上发动请愿抗议 逾3700人联署

教育部和英华学校2月9日宣布，位于武吉知马巴克路的英华小学（Anglo-Chinese School Primary）2030年搬迁至西部的登加新校舍，并且会从男校转为男女混合学校。有校友同天以匿名方式在网上就迁校一事发动请愿抗议，截至星期三晚有超过3700人联署。

参与请愿者认为，学校百多年来维持纯男校传统，转为男女混合校会导致校史与传统流失和变质，呼吁让英华小学继续在巴克路办学。

学校理事会和校友会星期三（2月22日）晚上在英华小学礼堂举办对话会，解答校友和家长对英华小学搬迁至登加的疑问。对话会没有开放让媒体采访。

针对英华小学文化与传统未来会否改变，英华学校理事会主席萧永良在对话会结束后接受媒体访问时说，英华家族学校多年来随着时代演变，不仅经历过搬迁，目前也招收高中年级的女生，学校精神向来维持鲜明。

英华校友会会长骆伟汉也强调，学校精神与传统不会因旗下一所小学改换校址，或会招收更多女生而改变，学校理事会和校友会已向家长和校友保证，将继续维护英华教育品牌和素质，确保学校精神保持不变。

英华学校拥有137年历史，旗下小学除了英华小学，还有位于纽顿温斯德路（Winstedt Road）的英华学校（附小）（Anglo-Chinese School Junior）。

校友会副会长：供给男生学额不会锐减

英华小学每届招收约240名新生，比每届招收约270名新生的英华附小较少。英华小学迁至登加后，每届新生可增至330人，由于男女学生预计各占一半，有家长担心供应给男生的学额会减少。

校友会副会长陈贤勇指出，英华小学搬到登加后，位于巴克路的原校舍仍会在小学报名第一阶段录取有哥哥在该小学就读的小一男生。他相信，英华小学供应给男生的学额不会显著减少。

有居住在英华小学附近的校友提出，未来如果不想把孩子送入登加校舍，能否让孩子报读未来会接管巴克路校舍的英华附小。

萧永良说，理事会已将这些反馈传达给教育部，接下来会与不同利益相关者探讨可行方案。

另一方面，理事会指出，英华小学会和卫理公会福利服务联合管理一所毗邻的特别教育学府的消息，获与会者大力支持。不少校友和家长主动表示愿意贡献技能，协助校方发展这所特别学校。

校友周顺川（85岁，退休）对英华有着深厚的情义。他自1946年入小学至1956年O水准毕业，在英华属校度过10年时光，毕业后一直关注母校的动态。“英华有着深厚的历史底蕴，搬迁校址是件大事，我们不能改变这个决定，但庆幸至少中学没有搬。”