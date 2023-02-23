拥有10年农耕经验的郑吉胜创办了“家和农”公司，目标是让可持续、粮食保障，以及气候变化的意识深入社区。

社区花园应该是一片让居民通过分享耕作贴士与收获、促进彼此间的互动与沟通的欢乐园地。

不过郑吉胜（35岁）走访多个社区花园时，却发现很多居民园丁都是各做各的，一些人的植物种得比较茂盛，一些则收获不是很好，似乎在竞争。“有好些社区花园甚至还锁了起来，让访客难以自由参观，忽略了社区花园的重要意义之一。”

拥有10年农耕经验的郑吉胜，原本在林厝港一带经营农场和举办导览活动，农场租约于2020年到期后，他在2014年创办了“家和农”公司，目标是让可持续、粮食保障、以及气候变化的意识深入社区。

家和农主要协助基层组织、学校、以及私人住宅等设立花园，包括寻找适合的地点，传授他们如何事先准备好浇灌系统和调理土壤等知识，也会开办基本课程，涵盖室内讲解与户外实践，教导有兴趣者土壤再生、植物病害、不同植物种类、以及堆肥等。

郑吉胜指出，因冠病疫情期间得居家办公，很多人开始培养种植的兴趣，对可持续课题和绿化环境的意识也提高了。

比如去年11月，家和农为丰加北民众俱乐部开办的课程就吸引了四五十人报名，疫情期间的网络课程则吸引60到100人参加。

不过，随着更多人返回工作场所，比较难有时间兼顾工作与农耕，郑吉胜就建议他们每周一个早上或傍晚下来打理花园。

“我们可以通过智能科技和排时间表等系统化的方式让居民享受耕作，重要的是社区花园就是要有大家的付出，包括提供厨余或一起打理花园等方式，才能培养乐于分享的文化。”