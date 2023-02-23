勿洛著名6角钱水粿变大卖1.2元 老板：每天少洗5000个碗

著名水粿档的水粿由小变大，价格也从6角涨至1元2角，老板受访称份量不减，是“二合为一”，只因人手不足，这么做每天可少洗至少5000个碗。

《新明日报》接获读者反映，指全岛共有七家分行、曾荣登米其林必比登推介名单的“勿洛水粿”，近日每个水粿售价从6角大涨至1元2角，质疑为何突然涨价一倍。

《新明日报》记者星期三（2月22日）晚上走访勿洛转换站小贩中心的“勿洛水粿”档口，老板陈爱民（56岁）受访时说，虽然百物涨价，但自家的水粿价格并没有上涨。

老板：二合为一 价格没涨

他解释，他们只是把两个小水粿“二合为一”变成一个大水粿，大水粿跟两个小水粿的米浆分量是一样的，所以并非起价。

他指之前七个分行每日加起来需要清洗的小水粿碗逾万个，由于面对长期人手不足的问题，才会决定用这种方式来减少工作量。

“这已非首次更改水粿的尺寸，约六至七年前也曾改过一次，当时也是将更小个的水粿从两个变成一个，而这次的改变是我经过约四个月的深思熟虑后才作出的决定。”

提到清洗水粿的小碗，他称并没想象中简单，若只是一般有油渍的餐具，可以通过洗碗机处理，但水粿碗要用手刷，否则就很有可能留下污垢，风干后就很难清洗。”

由于人手不足，他才想出这种方式，让每日需要清洗的水粿碗数量减半，为此他还特别花了数万元定制新的碗。

完整报道，请翻阅2023年2月23日的《新明日报》。