议员住屋诉求多 更多等候期短新组屋更多EC等

住屋课题在过去两天的国会辩论备受关注，有议员建议政府建造更多等候时间较短的组屋，也有人提议推出更多执行共管公寓，以及让育有两个孩子的家庭在首次购屋时，获得额外的预购组屋抽签机会等。

西海岸集选区议员洪维能星期四（2月23日）在国会参加新财年政府财政政策辩论时说，在冠病疫情期间，许多年轻人居家办公，有更多人想要购买自己的房子。考虑到政府的资本支出，等候时间较短组屋的供应大幅增加会是相对安全的。

他提议政府应建造更多这类组屋，数量最多可达预购组屋总量的一半，并尽可能将等候时间缩短至两年以内。

洪维能认为，因组屋需求不太可能一下子大幅下滑，若等候时间较短的组屋占新组屋供应的一半，并不会导致太多单位空置。

“建屋发展局还是会有调整的空间，根据需求的变化来调整建造预购组屋的步伐。这将让年轻家庭更快买到自己的组屋单位。”

哥本峇鲁区议员郭献川认为，政府应协助年长者利用自己的资产来支付原地养老所需的费用。目前，组屋屋主已能通过屋契回购计划将房子套现来提高退休金，但政府应落实更多相关的解决方案，让更多年长者，包括住在私宅的年长者也能受惠。

“我们也应改变保险条例，让年长者能提取部分人寿保险，用于老年护理。这会降低房产和整体回报率，不过有助年长者支付他们所需的服务。”

宏茂桥集选区议员颜添宝则建议建屋局在未来两年增加预购组屋供应，也希望当局能考虑推出多一倍的执行共管公寓。一些人因某些限制，只能购买转售组屋，若收入无法跟上转售价的涨幅，将受严重影响。

他说，人们对住屋政策的看法各异，有人认为购买转售组屋的买家，应该与预购组屋的申购者一样，有收入限制；也有人提议取消收入顶限，以帮助那些无法负担私宅，又不符合购买组屋资格的买家。

“我吁请政府评估这些反馈，并考虑一个平衡的解决方案。住屋供应有限、执行共管公寓价格上涨、位于核心中央区以外的私宅价格上扬，是其他需要处理的因素。”

副总理兼财政部长黄循财在发表财政预算案时宣布，有孩子的家庭，和40岁或以下的年轻夫妻，如果是购买第一套房子，申购预购组屋可多获一次抽签机会。

黄循财星期五总结财政政策辩论

颜添宝建议，政府可考虑为那些育有两个及更多孩子的家庭在首次购屋时进一步提供额外抽签机会，并给予他们优先权。

在过去两天的辩论中，朝野议员提出与住屋课题相关的建议，还未有担任政治职务者反驳或澄清。

黄循财星期五（2月24日）将在国会总结政府财政政策辩论。