郑德源：因高薪较难获政府支助 专业人士经理等失业应获更多经济援助

先驱区议员郑德源指出，尤其是40岁到60岁的专业人士、经理与执行员，他们一旦被裁退处境更堪忧；他们一般上有更多依靠者得照顾，而且会因为年龄问题需要更多时间才能找到新工作，还可能缺乏增长领域所需的技能。

先驱区议员郑德源说，由于专业人士、经理与执行员受雇时薪水较高，一般上不太可能获得政府支助，因此这个群体在失业时应获得更多包括经济方面的援助。

郑德源星期四（2月23日）在国会参与新财年政府财政政策辩论时指出，由于经济状况变化迅速，专业人士、经理与执行员（PME）这个群体渐显脆弱，因此他建议为其中的失业者提供更多支持，如短期经济援助。

郑德源也是全国职工总会助理秘书长。他指出，尤其是40岁到60岁的PME，他们一旦被裁退处境更堪忧；他们一般上有更多依靠者得照顾，而且会因为年龄问题而需更多时间才能找到新工作，还可能缺乏增长领域所需的技能。“即使重回职场，他们也更有可能面对工资损失。”

郑德源提出三重解决方案来支持这组人，包括为被解雇者提供经济援助；给予他们就业与培训来提升技能，帮助他们把握新经济中的机会；鼓励雇主制定政策培养公平且包容的工作场所，或针对采取歧视做法的公司制定处罚框架，让本地PME不论年纪都能够同外籍人公平竞争，保障就业。

配合劳动市场干预措施 为PME提供失业援助

他也提议配合劳动市场的干预措施，为PME提供失业援助，让他们在提升技能和寻找就业机会的同时能继续照顾家庭的基本需求。这样一来，他们才更可能寻得与自身技能相匹配或有晋升机会的工作。

“2021年4月进行的网络调查显示，500名受访者当中，近八成支持推出失业援助，大多数人认为这可帮助员工在求职时应付基本需求。”

郑德源以社会及家庭发展部在冠病疫情高峰期推出的疫情复苏补贴为例，强调失业救援如何成为协助员工一面提升技能，一面积极寻找工作。

工人党议员林志蔚（盛港集选区）则在辩论中提及工人党早前提议的冗员保险（redundancy insurance），即一旦员工被裁，每个月可获得最后一个月工资的40％，最多六个月。

他指出，工人党提议让员工获赔六个月，比其他国家一般上的一年或更久要短，这同我国失业期间约两个月，也比全球平均低一致。

“给予失业者最后支薪四成的建议大约是平均水平，但在发达经济体是处于低水平。”

他认为，我国给失业员工的支持仍不足。

财政预算案把公积金月薪顶限从6000元调高至8000元。副总理兼财政部长黄循财解释，这是为了跟上通货膨胀的步伐。我了解这不会影响低收入者，他们的收入比顶限低。雇主缴交额增加，也意味着某些雇员可享有340元的薪金增加，虽然收入超过8000元的员工的实得工资将减少400元。

增加薪金来应付通胀当然是好事，包括确保我们的储蓄足够退休。但对于居住在盛港的典型中产阶级家庭来说，实得工资变少会使本已紧缩的家庭预算更紧。这400元意味着可能要减少补习，或给家人少看一次牙医。 是否有其他的方法？政府为何不选择将雇主的缴交率全额恢复至20％。这毕竟是90年代的情况，直到亚洲金融危机爆发。 ——林志蔚（盛港集选区）

结构化的指导对简化职业导航和提升学习与工作的联系至关重要。我们经常将指导计划与较年长员工联系起来，但是将指导计划扩展到工艺教育学院和理工学院，让学生与他们感兴趣的行业的导师联系起来，能让他们更理解这些工作，获得更具针对性的职业建议和辅导。 ——朱倍庆（淡滨尼集选区）