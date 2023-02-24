李耀芬在体检中查出患有骨质疏松症，在医生的建议下，她养成跑步的习惯。这次跑完半马，她计划再挑战年底的全马赛事。

要跑完21.1公里的半程马拉松，对许多年轻人来说，都相当吃力。

但72岁的李耀芬并未因年龄放慢脚步，她去年12月以3小时零5分55秒的成绩，跑完渣打银行新加坡马拉松赛。

作为这场半马赛事年纪最大的参赛者，她原本担心自己无法完赛，但在儿子郑光鸿（39岁，房地产公司执行董事）的一路陪伴下克服了挑战。

“开跑后，儿子让我按自己的节奏跑，他一直跟在我背后，到后段我渐渐力竭，就换成我跟在他背后跑。”

这是李耀芬首次参加实体半程马拉松，此前她第一次报名的半马赛事因冠病疫情转成线上赛，当时她在邻里完成了赛事。

自中学以后，李耀芬多年没有跑步，直到约20年前做体检，才发现患有骨质疏松症，医生建议她多做高强度运动，于是她养成跑步的习惯。

每天清晨4时许，她摸黑起床，准备出门运动，一小时后回家冲凉，再开车载孙子去上学。“我平时会在住家周围跑，周末可能会去附近的植物园，有时也开车到东海岸公园跑步或骑脚踏车。就算下雨，我还是会在公寓停车场里跑。”

由于丈夫有膝盖问题，她通常一个人跑，但两人有时也一起出门，丈夫会在她跑步的当儿四处走走。

李耀芬退休前是护士，有四个年龄五岁到九岁的孙子孙女。在她看来，维持均衡饮食和运动对保健来说，缺一不可。除了早睡早起和多吃蔬菜水果，她也喜欢园艺活动和数独等益智游戏。

“有时早上懒得起床，我告诉自己要坚持出门运动，将来不成为孩子的负担。我从小个性独立，不希望晚年要他人照顾。”

这次跑完半马，她计划再接再厉，挑战年底的全马赛事。“我住在马来西亚的双胞胎妹妹和妹夫有多年长跑经验，他们准备到时来新加坡，陪我跑全马。我现在也继续努力锻炼，希望能顺利完赛。”