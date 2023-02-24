138万元买达士岭组屋 夫妇付现金溢价12万元

达士岭再出现百万组屋转售价达138万元，买家是一对双薪夫妇，并以高达12万元现金溢价成交，房产专家指出这笔高数额在目前市场属罕见。

这个五房式单位位于广东民路第1E座22至24楼，面积为1151平方英尺，剩余地契87年。

据政府网站data.gov.sg数据显示，达士岭至今已售出224间百万组屋，单单今年以来就有七间。

数据也显示，该笔交易虽并非历来最高组屋转售价，但业界人士指出，由于组屋交易一般需要约八周才会反映在建屋局的系统中，因此这笔交易有可能是当局自去年9月宣布降温措施后，截至目前的最高转售价。

《新明日报》记者日前在该单位访问负责这项交易的橙易产业（Orangetee & Tie）房地产经纪刘宗安和屋主。

屋主为一对六旬夫妻，约七年前因看中地点，以近百万元的转售价买下，与女儿三人一起同住。女儿约一年前结婚搬离，两老因此决定是时候大屋换小屋，搬到女儿家附近的三房式组屋。

张姓女屋主说：“当初买屋和如今卖屋，最大的考量无非是地点和面积。我们在这之前住义顺，会以高价买下达士岭是因为这里靠近我母亲家，也更方便我和女儿上下班。如今只剩下我们退休的两口，除了希望住得靠近女儿，小一点的房子也更方便我们打扫。”

刘宗安说，房子在去年圣诞节前开始出售，一开始确实吸引不少人询问，但和所开出的139万元理想售价有段距离，因此婉拒了。

“房子维持得很好，且窗外风景无阻挡，值得这个高价。但也因为这样，买家也要准备承担超过10万元现金溢价（COV）的心理准备，因此这类买家并不好找。”

他进而透露，成交的买家为一对在金融业工作的夫妻，两人为永久居民，育有三名子女，还有一名帮佣，一家六人过去三年一直在本地租屋。

“如今租金一再飙升，且一直租房毕竟是沉没成本（sunk cost），买家因此考虑买房。适合他们一家的公寓不是很贵就是地点不理想。因此最终选择买下这间组屋。”

完整报道，请翻阅2023年2月24日的《新明日报》。