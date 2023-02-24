无罩妇外出被拍没戴口罩 网红下雪出庭供证

“无罩嫂”之前在乌节路被网红下雪拍到没戴口罩，下雪星期五早上（2月24日）以控方证人身份在审讯中供证，称事发时她上前询问对方是否是“无罩嫂”，要不要参加游戏赢奖品，但对方却漠视她，十分高傲。

根据之前报道，无罩嫂潘秋玉（55岁，译音）被指去年3月6日约下午3时零2分，在乌节路一带没戴口罩逛街。本地网红下雪当时在乌节路进行街拍时巧遇潘秋玉，并将过程拍下来。

被告潘秋玉面对三项抵触冠病19（临时措施）2020条例，以及一项抵触传染病法令的控状。她不认罪，案件星期五早上开审。

控方星期五早上传召下雪出庭供证。

下雪供证时说，她案发当天约下午3时，与摄影团队在文华购物廊外（Mandarin Gallery）拍摄影片，找公众回答问题赢奖品。

摄影师后来告知下雪，说被告就在附近，而且没戴口罩。下雪于是掏出手机拍摄，在与团队确认被告身份后，决定尝试问被告是不是“Badge Lady”，是否愿意受访并参与录影。

不过下雪说，被告只是看着她，一言不发继续往前走。

下雪说，被告步伐比其他人慢，样子看似高傲冷漠，好像不喜欢别人上前跟她讲话。下雪事后将手机拍到的画面上载至Instagram，媒体也报道了此事。

完整报道，请翻阅2023年2月24日的《新明日报》。