做大经济大饼获取所需资源 黄循财：要集各方力量加强社会契约

副总理兼财政部长黄循财总结新财年政府财政政策辩论时说，在新加坡，没有所谓的“亲商”与“亲员工”对立、“强调增长”与“强调资源再分配”对立，而是所有人共同努力，推进新加坡人的福祉，为我们和子孙后代打造更美好的未来。

新加坡的经济发展方针既非一味强调增长，也非一味强调资源再分配，而是继续注重把经济大饼做得更大，以获得再分配所需的资源，即集合各方力量增进人民的福祉，加强社会契约。

政府在财政预算案声明中宣布多项亲家庭和扶弱措施后，商界关注政府是否已经转移重点，从强调增长转向强调资源再分配。副总理兼财政部长黄循财星期五（2月24日）总结新财年政府财政政策辩论时，对这些关切做出回应。他指出，政府对于经济发展和经济策略向来采取平衡的做法。

“我们仍注重把经济大饼做大。因为唯有这样，新加坡人才能够为自己和家人开创更美好的生活，我们也才有进行再分配所需的资源，加强社会契约，让全民共同前进。”

外部环境的挑战日益艰巨，追求增长并非易事。黄循财说，大国竞逐全球经济主导权，竞争和地缘政治的紧张局势将持续下去。

不过，新加坡处于有利地位，投资、资本和人才持续流入，我国也把握这些机遇，增强价值优势，为人民创造更多工作和机遇。

“在新加坡，没有所谓的‘亲商’与‘亲员工’对立、‘强调增长’与‘强调资源再分配’对立，而是我们所有人，雇主、工会、政府，共同努力，推进新加坡人的福祉，为我们和子孙后代打造更美好的未来。”

黄循财重点阐述了新加坡如何通过公平、累进的税制，打造包容的社会契约。即人人有所贡献，条件更富足者贡献更多；人人都从政府开支中获益，需求越大者受益越多。

政府也会确保中等阶层继续享有实质的收入增长。黄循财说，过去10年，我国的家庭实际收入中位数增长率每年超过3%，比欧美国家以及日本、香港等亚洲社会都高。

此外，政府会确保中等阶层的税务负担保持在低位。中间20个百分位（第41至60百分位）家庭的税负大约是收入的10%，大幅低于美国、英国、芬兰等国。

整体而言，中等收入群体获得的福利比缴交的税多。中间20个百分位的群体每缴税1元，可获约2元的福利；在英国和芬兰等地，每缴税1元，获得福利约1.25元。

处于第61至80百分位的中高收入群体，获得的福利比缴税略多或大致相同。黄循财说，虽然他们收到的现金发放不一定像较低收入群体那么多，但他们能获得负担得起的住屋、医疗服务，以及世界级教育。

公平、包容、累进的税制则反映了全民的价值观和团结感。他说，这份社会契约的意义远超于金钱支援，因为包括较高收入群体在内的每一个人，都可获益于我们的社会特质。

“我们是个信任度高、稳定、和谐的社会，有着牢固的治理和法治。这些给予所有新加坡人安全和有保障的环境，可以养育家庭、构建生活、追逐梦想。是这份团结和信任使新加坡自成一格，因此我们要通过‘新加坡携手前进’运动更新社会契约，让它在迅速变化的世界中保持牢固和具有意义。”

黄循财强调，预算案的意义不止于金钱，“也不是谁输谁赢，或把较富有的群体放在其他人的对立面”，而是反映新加坡人的价值观，以及为打造更公平、包容、公正的社会而秉持的坚定信念。

李总理：满足当下也要顾及后代

李显龙总理星期五晚上在脸书贴文说，预算案不只关乎满足今时今日的需求，也要顾及后代。“我们必须共同规划，为子子孙孙创造条件。我希望我们能共同团结，支持政府，带领新加坡在未来的日子里不断前进。”

国会星期一（27日）将继续辩论国防部、外交部、内政部和律政部的预算。