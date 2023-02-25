我国再添购八架F-35战机 预计2030年前交付

新加坡将行使选购权，添购八架F-35型战斗机，战机将在2030年之前交付，使我国购买的F-35型战机数量增至12架。

国防部长黄永宏医生星期五（24日）在国会辩论国防部开支预算时作出这项宣布。新加坡是在2019年宣布购买四架F-35战机，以逐渐取代F-16型战机。

黄永宏说：“我们购买了F-35战机后，得以获取更多信息和使用设施，以全面评估这款战机，并选择是否购买更多。”

他也说，新加坡的机师使用了F-35的模拟器以及向F-35战机指导员学习。项目团队也评估了战机上的电子系统，并前往F-35基地研究其他用户如何以具有成本效益的方式维护机队。

新加坡也多次与其他使用F-35战机的空军部队一起飞行，例如2022年在澳大利亚达尔文举行的“黑暗行动”（Exercise Pitch Black）演习。国防部和新加坡武装部队在评估后认为F-35战机是满足新加坡现在和未来国防需求的最佳选择。

2030年代中期开始淘汰F-16战机

国防部指出，之前购买的四架F-35战机将按原定计划在2026年交付，但最初会在美国进行培训，新添购的八架战机会在2030年前交付。将被取代的F-16战机，则会从2030年代中期开始被淘汰，因此目前购买F-35战机也符合持续的更新过程。

据空军策划处处长叶振德上校（37岁）日前介绍，评估工作涵盖三方面：了解F-35战机的性能、了解它如何融入武装部队2040年的整体作战系统，以及了解它的维修和工程需求。虽然本地机师没有亲身参与飞行，但作为第五代战机，空军部队更重视通过模拟器了解战机的先进感应器。

三特点令武装部队作战更灵活

新加坡是看中战机的可探测性低，即隐形（stealth）；其先进的感应器也能汇集不同感应器的信息，侦查到更远的目标，把情报发给其他作战单位。另外，F-35B型战机能短距起飞及垂直降落，更符合本地土地面积狭小的需求。

这三个特点意味着F-35战机令武装部队作战系统更灵活，而新加坡也会继续保留F-15战机，两款战机将扮演不同角色。

针对之前外国曾发生几起F-35战机坠机事件，国防科技局空军系统署署长洪子明（44岁）指出新加坡对此高度重视，持续与美国空军和生产商洛克希德·马丁（Lockheed Martin）密切合作，了解这些事件和他们的处理方案，确保在交付战机时必要的维修和调整都到位。

谈到添购的时间点，叶振德说目前订购战机能让新加坡应对供应链风险，许多国家在开始使用战机后也下单订购，显示战机具多用途。

洪子明也补充，自新加坡签订合约购买战机后，德国和芬兰等国也相继同意购买，战机生产量因此增加，带来规模经济效应。

新加坡目前有60架F-16战机，至于是否会在已订购的12架F-35战机之上购买更多战机，空军部队表示将定期检讨作战需求。