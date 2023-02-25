立化中学杀学弟命案 案发时有严重抑郁被告改控误杀罪

总检察署指出，被告于2021年7月20日被控谋杀罪后，就还押心理卫生学院接受精神评估。心理卫生学院的医生诊断被告在案发时患有中等程度的严重抑郁症。

涉嫌在立化中学杀害学弟的少年，因案发时患严重抑郁症，被改控误杀罪。

这起轰动全国的校园命案星期五（2月24日）在国家法院过堂。总检察署答复《联合早报》询问时指出，被告于2021年7月20日被控谋杀罪后，就还押心理卫生学院接受精神评估。

发言人说，经过全面的评估，心理卫生学院的医生诊断被告在案发时患有中等程度的严重抑郁症。因此，总检察署决定将原本的谋杀罪改控为误杀罪。

凶器是一把50公分斧头 主要攻击死者头颈和身体

庭上首次点出被告的干案凶器是一把长50公分的斧头，也揭露被告主要攻击受害者的颈项、头部和身体。

命案发生在2021年7月19日。控状指被告在当天早上11时16分至11时44分许，在文礼道立化中学的厕所内有意杀害一名13岁男生。据早前报道，受害者是该校的13岁学生，即被告的学弟。

被告涉嫌犯案时仅16岁，由于两人在案发时都未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他们的身份。

谋杀嫌犯不得保释，因此被告案发后就一直还押樟宜监狱，至今已1年8个月。改控后，他一样不获准保释。

现年18岁的被告通过视讯出庭。他剃了一头短发、戴深蓝色口罩和穿白色圆领T恤，约五分钟的过堂程序中显得镇定。除了读出自己的英文名字确认身份外，被告全程不发一语，只聆听控辩双方的交流。

警方主控官指高庭将在3月21日进行审前会议，并要案展六周，以便与总检察署讨论下一步行动。

Quahe Woo & Palmer（QWP）律师事务所的邱晖荟律师代表被告，她在案件过堂后告诉媒体，接下来几周将接受被告的指示。

误杀罪最长或判监20年

被告涉嫌犯案时未满18岁，就算被控谋杀罪也不会被判死刑，只会被判终身监禁。改控误杀最后，意味着他也可被判处最长20年的监禁、外加罚款或鞭刑。

QWP律师事务所回复《联合早报》询问说，未满18岁者被控误杀，将面对与成人一样的刑罚，没有区别对待。凡是16岁以上的男性罪犯也可被判处鞭刑。

资深刑事律师钟庭辉受访时说，“谋杀罪成不是被判死刑就是终身监禁。相比之下，法官在审理误杀罪时，有更广的判刑幅度。”

若被告被判罪成，而且不服所判，还能向最高法院上诉庭提出上诉。

Amolat & Partners资深刑事律师阿莫勒（Amolat Singh）指任何罪犯，包括谋杀或误杀罪犯，都可以申请总统特赦。

然而，通常只有犯下死罪的囚犯才会获得特赦，但这些案例非常少。

根据之前的报道，被告在还押监狱期间使用狱中的学习材料自学，并以私人考生身份参与O水准考试。成绩放榜后，当局将他的成绩单邮寄到住家。律师团队当时受询时说对监狱署和内政部安排被告在狱中考试，继续升学一事表示感激，但不愿透露更多详情。

案件将于4月6日在国家法院再过堂。