32岁送餐员卧尸楼梯口 现场血迹斑斑

32岁送餐员离奇卧尸楼梯间，四周留下血迹斑斑，大批警员到场调查。

这起命案发生在星期五（2月24日）早上9时52分，一名32岁的男子倒卧在达哥打弯第58座组屋的楼梯间。

《新明日报》星期五中午接获通报到场，仍有多辆警车在楼下，警员封锁九楼至12楼搜证调查。

据观察，男子卧尸在九楼和10楼之间的楼梯间，10楼的阶梯、地板和角落水管皆有斑斑血迹。数名警员在九楼至12楼搜证，下楼时带走一袋袋的证物。

不久后，死者姐姐赶到现场，情绪崩溃痛哭，婉拒受访。

不愿透露姓名的11楼居民说，早上并未听到任何声音，出门时没有察觉不妥，直到上午11时返回家中，才看见多名警员。

居民郑先生（74岁，退休）透露，早上10时下楼看到数名警员，听闻街坊透露是12楼单位的男子过世，因此搭电梯上楼查看。“10楼电梯口有一块峇迪布条，我想仔细查看，怎料被制止，但布条上没有血。”

居民邱美秀（76岁，迷你超市助手）表示，对消息感到震惊和难过，平日在组屋楼下聊天，死者经过都会打招呼，还会帮忙他们买东西。

警方证实接获一起非自然死亡案，一名32岁男子当场宣告不治，案件已在调查中。

完整报道，请翻阅2023年2月25日的《新明日报》。