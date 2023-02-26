满40岁慢性病患5月起可报名健康SG 60岁及以上公众7月开始报名

卫生部长王乙康说，有许多家庭医生反馈，如果公众对健康SG反应太踊跃，一些慢性病患者可能无法顺利报名参加计划。当局决定让40岁及以上并已定期到全科诊所复诊的慢性病患者，预先在5月报名参与计划。

40岁及以上慢性病患者若已定期到全科诊所复诊，而医生也加入了健康SG计划，可预先在今年5月报名参加健康SG计划。另外，60岁及以上的公众可从7月起，向他们的家庭医生报名参加健康SG计划。

卫生部长王乙康星期六（2月25日）到白沙中区进行部长社区访问，他在接受记者访问时做出以上宣布。

卫生部早前宣布在今年下半年推出健康SG计划。王乙康说，当局已准备在7月开始让60岁及以上的公众向家庭医生报名参加。

王乙康指出，有许多家庭医生向卫生部反馈，如果公众对健康SG的反应太踊跃，一些他们原本已照料多年的慢性病患者可能无法顺利报名参加计划。

在听取这些家庭医生的反馈后，卫生部决定让40岁及以上并已定期到全科诊所复诊的慢性病患者，预先在5月报名参与计划。

40岁是开始患慢性病年龄不妥善管理或病情恶化

王乙康解释，让40岁及以上慢性病患预先报名，是因为40岁是开始患慢性病的年纪，如果不妥善管理就有可能恶化。

健康SG计划将改变本地医疗制度管理慢性疾病的方式，居民将跟着固定的全科诊所或综合诊疗所预防和控制慢性病。

除了首次问诊、指定疫苗和体检免费，慢性病药物价格也会与综合诊疗所相近。卫生部将以按人计酬资助模式，根据看诊人数为诊所拨款。

居民也可免费筛查第二型糖尿病、高血压和高血脂三大常见慢性疾病，以及乳癌、子宫颈癌和结直肠癌三类癌症。

王乙康也说，白沙中区基层组织安排许多项目，让年长者多出来进行对身体有益的活动，这些活动也能帮助政府推行健康SG计划。

公共医院病床等候时间增加 王乙康：年后现象但改善中

针对近日公共医院病床等候时间增加，有的甚至超过20小时，王乙康解释这是农历新年后现象，等候时间从元宵后开始增加，但情况在上周已逐渐缓解。

“我们要看长远，现在要关注的不是每周的数字，而是要看长远的趋势。我觉得长远来说是会上升的，因为新加坡人口老化，染上冠病的病患寥寥无几，反而都是染上流行性感冒、有类似症状或是慢性病的病患，他们过去两三年没有照顾好身子，因此需要紧急护理。”

医疗人员会马上对所有进入紧急部门的病患进行评估，如果情况紧急一定立即处理，其他病患则必须根据医院的情况等候。

王乙康表示，卫生部密切关注人口老龄化带来的影响，并希望兀兰医疗园等设施在2023年投入运作后能缓解等候时间太长的情况。