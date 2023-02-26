樟宜机场集团：省人力提高效率 自动行李推车测试若可行T5料先用

根据樟宜机场集团网上杂志《樟宜之旅》，集团第五搭客大厦（T5）特别系统团队自去年2月起，同英国机场运输科技公司合作，测试让行李牵引车自动化的方案。

机场地勤员工难请，樟宜机场集团测试无人驾驶方案提升效率，一旦证实可行，预计会在日后建成的第五搭客大厦使用。

根据樟宜机场集团网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys），集团第五搭客大厦（T5）特别系统团队自去年2月起，同英国机场运输科技公司Aurrigo合作，测试让行李牵引车（baggage tractor）自动化的方案。试验计划的部分资助来自新加坡民航局的航空业发展基金。

备安全设施能避行人障碍

按现有运作，行李牵引车司机每次往返飞机和搭客大厦时，会拖拉四个装载行李的集装箱。一趟航班一般须用两辆行李牵引车运送所有行李。

若使用自动行李推车Auto-Dolly，每个Auto-Dolly装上集装箱后就能自行前往停机处。该方案的另一款Auto-DollyTug每次能拖上另外三个推车。无论Auto-Dolly或Auto-DollyTug都备有安全设施，会避开行人或路上障碍。

Auto-Dolly也可以准确地把集装箱自动移到升降装卸机上，有助节省人力和所须的装卸设备。

樟宜机场是全球首个测试Auto-Dolly在停机处自动装卸集装箱的机场。

在下一阶段的测试，樟宜机场集团将在没有安全操作员随行的情况下，测试Auto-Dolly和Auto-DollyTug。目前，为安全起见，一名安全操作员会全程跟随自动推车，以在必要时接手操作系统。

樟宜机场集团说，全球大部分地区的旅游业去年开始复苏，这对经济虽好，但不少机场因为很多员工在冠病疫情期间离职而继续面对挑战。樟宜机场也面对类似的人力短缺问题，尤其是空侧区的工作岗位。若不解决，可严重影响未来T5的运作。

集团指出，在空侧区，员工得在户外工作，加上工作性质得轮班，要吸引员工加入并不容易。为应对人力短缺，集团投资了资源，测试无人驾驶方案。

“无人驾驶方案提供了改善行李运输效率的机会，进而提升乘客服务水平。试验结果有助制定行李运输运作的概念，也有望加快其他空侧区车辆的无人驾驶方案的发展。”

樟宜机场空侧区约一半的车队由行李牵引车组成，共计400辆左右，所需的司机最多。

除了与Aurrigo合作，集团也在2021年和地勤公司新翔集团合作，测试让无人驾驶的电动行李牵引车在空侧区运送行李。目前试行的行李牵引车有三辆。