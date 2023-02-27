集体育中心 综合诊疗所 图书馆等于一处 大巴窑综合发展项目2030年竣工

大巴窑综合发展项目坐落在大巴窑6巷和泛岛快速公路之间、占地12公顷，即大巴窑体育场、大巴窑游泳池和大巴窑市镇公园现址。有50年历史的大巴窑体育场和游泳池将拆除，重新发展为新的区域体育中心，但拆除日期未定。

大巴窑体育场及周边设施将重建，大巴窑综合诊疗所和大巴窑公共图书馆也将迁至同一地点，并发展为集体育中心、综合诊疗所、图书馆和公园于一体的综合型项目，预计2030年竣工。

大巴窑综合发展项目由新加坡体育理事会牵头，连同国立健保集团综合诊疗所、国家图书馆管理局和国家公园局合作开发。它坐落在大巴窑6巷和泛岛快速公路之间、占地12公顷，即大巴窑体育场、大巴窑游泳池和大巴窑市镇公园现址。大巴窑战备军人协会俱乐部则不受影响。

刚过去的周末，当局在建屋发展局中心广场举办公共路演，展出项目模型和构想图，征集大巴窑居民对项目初步设计和涵盖设施的意见。

大巴窑综合发展项目被视为大巴窑镇中心的延伸，服务中部居民。有50年历史的大巴窑体育场和大巴窑游泳池将拆除，重新发展为新的区域体育中心，但拆除日期未定。新中心将有更多游泳池，包括有盖游泳池、更多羽球场、更大的健身房，以及更多舞蹈室等。它也将增设有盖的五人制足球场和有盖网球场。

此外，综合发展项目将包括水上运动、英式女篮和乒乓的国家训练中心。体理会总裁林德仁在联合文告中说，新项目让高质量体育的基础设施更贴近社区。一旦完工，它将延续大巴窑的体育历史，惠及热爱体育和积极运动的新加坡人。

建于1973年的大巴窑体育中心，拥有丰富的体育历史，举行过1973年的东南亚半岛运动会（东南亚运动会前身），1983年、1993年和2015年的东运会，以及2010年的首届青年奥林匹克运动会等大型体育赛事。

花样游泳小将戴温婷（21岁）和队友过去约10年在大巴窑游泳池受训。她们几乎天天来，这里就像她们的第二个家，因此对于要告别大巴窑游泳池难免有些感伤。不过，小将们也期待新设施，尤其是有盖游泳池，因为现有游泳池是露天的，一旦下雨打雷就无法训练，即使天气好，她们在一整天的训练后也会晒伤。

图书馆将扩展为区域图书馆 市镇公园将添新设施

除了体育设施，大巴窑综合诊疗所和大巴窑公共图书馆也将迁入综合发展项目，方便居民获得医疗护理服务，也让图书馆有更多扩展为区域图书馆的空间。

当局也将进一步绿化大巴窑市镇公园和添加新设施。然而，公园内的餐馆海京楼将拆除，更好地结合体育中心和公园。日后也将设有盖走道，连接大巴窑巴士转换站和大巴窑综合发展项目。

碧山—大巴窑集选区议员徐芳达星期天（2月26日）与同区议员安迪和玛丽蒙区议员颜晓芳，出席大巴窑综合发展项目的路演。

徐芳达也是财政部兼交通部高级政务部长。他上台发言时说，大巴窑是个成熟市镇，需要不时为它重新注入活力，为居民提供更多、更好和更新的设施，而大巴窑综合发展项目在这方面是个重要项目。

针对如何在重新发展的同时保留历史，徐芳达受访时说，希望尽可能保留一些具历史意义的地标，如大巴窑市镇公园内的瞭望塔和六角形设计元素。

过去两天有约5000名居民参观路演。在大巴窑4巷居住约八年的黄振玮（44岁，工程师）认为，大巴窑体育场和大巴窑市镇公园非常老旧，确实是时候翻新，而综合发展项目的设施相当齐全。他也说，现有停车场是单向的，一旦找不到停车位就得绕一大圈，希望新项目的停车场有所改善。