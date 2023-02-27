公交公司每月拾500至上千失物 三成顺利归还物主

文 /
蔡玮谦

来自 / 联合早报

更新 /
更新 / 2023年2月27日 7:58 AM
发布 /
发布 / 2023年2月27日 5:00 AM
为降低丢失物件的可能，鹰阁医疗中心精神科专科医生林汶龙建议公众将物件都集中装进一个包包，并善用科技储存信用卡等个人资料。（李冠卫摄）
为降低丢失物件的可能，鹰阁医疗中心精神科专科医生林汶龙建议公众将物件都集中装进一个包包，并善用科技储存信用卡等个人资料。（李冠卫摄）

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公众乘搭交通工具时不时会遗落随身物件，受访的交通服务商每月平均找到500至上千件失物，其中至少30％的物件顺利归还原主。

Grab答复《联合早报》询问时说，公司每个月平均处理500件失物，其中40％至50％的物件最终由乘客取回。

“乘客一般落下的物件包括钱包、信用卡、身份证、珠宝、婴儿推车、行李箱、脚踏车及滑板；一些乘客也会留下较意想不到的物件如烧鸡和手术工具。司机发现乘客遗落的物件都会立即送到司机中心。”

Grab发言人说，行程结束的四小时内，乘客可以通过应用联系司机，与后者安排时间和地点取回物件。

若乘客错过与司机联系的机会，也可到司机中心取回物件。领回物件前，乘客必须出示行程记录，并提供物件的具体描述，以便职员确认物件确实是乘客落下的。

“公司会储存失物30天，如果最后没有人领取，我们会把物件捐给慈善机构。易腐物件则会在24小时后丢弃。”

地铁和巴士经营者SMRT每个月寻获约2000件失物，其中超过30％的物件被乘客取回。

樟宜机场集团受询时则说，集团每月平均接获约2600个失物申报，常见的失物包括颈枕、手机、行李箱、雨伞及无线耳机，当中一些物件也可能是物主打算丢弃，顺手留下的。

集团发言人说，机场职员找到这些物件后会将它们送到机场的各问讯处，先进行盘点、分类及标记，再集中储存。

当乘客向机场申报自己遗落物件后，机场职员会根据乘客的描述查阅档案，看储存室有否类似物件。若发现失物尚未寻回，机场职员会协助乘客报失，尽可能将失物找回。

“物件储存30天后没人领取，会捐赠给新加坡红十字会。信用卡、工作准证、护照、身份证等含有个人资料的物件会烧掉，或交由大使馆等相关机构处理。”

精神科医生：属普遍现象 健忘者不必太过自责

集团发言人提醒，乘客报失时应详细描述物件，帮助机场职员更快找到失物。与此同时，公众若发现其他乘客落下的物件也应尽快交到最靠近的柜台。

针对乘客遗落物件的现象，鹰阁医疗中心精神科专科医生林汶龙医生受访时说，健忘是个普遍现象，压力大、性子急躁或睡眠不足都会加剧问题，一些自认记忆好的人也有不小心遗落物件的时候。

为降低丢失物件的可能，林汶龙建议公众将物件都集中装进一个包包，并善用科技储存信用卡等个人资料。

此外，公众启程前也可以理清带了多少物件出门，抵达目的地时再确认所有物件都带在身上。

“话说回来，如果已经很谨慎却还是不小心落下物件，也不必太过自责。交通服务商提供的数据证明，很多人都有相同的健忘问题。不过，一些健忘的问题也可能与注意力缺陷多动障碍、失忆症和忧郁症有关，或需要专业帮助。”

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