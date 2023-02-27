公交公司每月拾500至上千失物 三成顺利归还物主

公众乘搭交通工具时不时会遗落随身物件，受访的交通服务商每月平均找到500至上千件失物，其中至少30％的物件顺利归还原主。

Grab答复《联合早报》询问时说，公司每个月平均处理500件失物，其中40％至50％的物件最终由乘客取回。

“乘客一般落下的物件包括钱包、信用卡、身份证、珠宝、婴儿推车、行李箱、脚踏车及滑板；一些乘客也会留下较意想不到的物件如烧鸡和手术工具。司机发现乘客遗落的物件都会立即送到司机中心。”

Grab发言人说，行程结束的四小时内，乘客可以通过应用联系司机，与后者安排时间和地点取回物件。

若乘客错过与司机联系的机会，也可到司机中心取回物件。领回物件前，乘客必须出示行程记录，并提供物件的具体描述，以便职员确认物件确实是乘客落下的。

“公司会储存失物30天，如果最后没有人领取，我们会把物件捐给慈善机构。易腐物件则会在24小时后丢弃。”

地铁和巴士经营者SMRT每个月寻获约2000件失物，其中超过30％的物件被乘客取回。

樟宜机场集团受询时则说，集团每月平均接获约2600个失物申报，常见的失物包括颈枕、手机、行李箱、雨伞及无线耳机，当中一些物件也可能是物主打算丢弃，顺手留下的。

集团发言人说，机场职员找到这些物件后会将它们送到机场的各问讯处，先进行盘点、分类及标记，再集中储存。

当乘客向机场申报自己遗落物件后，机场职员会根据乘客的描述查阅档案，看储存室有否类似物件。若发现失物尚未寻回，机场职员会协助乘客报失，尽可能将失物找回。

“物件储存30天后没人领取，会捐赠给新加坡红十字会。信用卡、工作准证、护照、身份证等含有个人资料的物件会烧掉，或交由大使馆等相关机构处理。”

精神科医生：属普遍现象 健忘者不必太过自责

集团发言人提醒，乘客报失时应详细描述物件，帮助机场职员更快找到失物。与此同时，公众若发现其他乘客落下的物件也应尽快交到最靠近的柜台。

针对乘客遗落物件的现象，鹰阁医疗中心精神科专科医生林汶龙医生受访时说，健忘是个普遍现象，压力大、性子急躁或睡眠不足都会加剧问题，一些自认记忆好的人也有不小心遗落物件的时候。

为降低丢失物件的可能，林汶龙建议公众将物件都集中装进一个包包，并善用科技储存信用卡等个人资料。

此外，公众启程前也可以理清带了多少物件出门，抵达目的地时再确认所有物件都带在身上。

“话说回来，如果已经很谨慎却还是不小心落下物件，也不必太过自责。交通服务商提供的数据证明，很多人都有相同的健忘问题。不过，一些健忘的问题也可能与注意力缺陷多动障碍、失忆症和忧郁症有关，或需要专业帮助。”