10分钟可获初步结果 关卡路检采唾液样本侦测嗜毒者

中央肃毒局1月起在关卡使用一款轻便的唾液检测仪，以更有效地在关卡侦测嗜毒者。检测结果呈阳者将被逮捕，并须进一步接受尿液检测等。

为更有效地侦测人们是否在国内外滥用毒品，我国开始在关卡和路障临检行动中采用唾液检测仪，平均10分钟就能得出初步检测结果。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一（2月27日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，透露这项新措施。

他说，中央肃毒局1月起在关卡使用一款轻便的唾液检测仪，以阻吓新加坡人和永久居民不要在国外滥用毒品。“这么做能更有效地在关卡侦测嗜毒者。”

从本月起，肃毒局和警方也已联合试行在路边拦检时，以唾液检测仪加强取缔嗜毒者。

肃毒局发言人受询时说，检测结果呈阳者将被逮捕，并须进一步接受尿液检测等。

此前，所有疑似嗜毒者须押送至肃毒局办公室接受尿检。“这个过程需时长得多，而且需要更多资源，因为涉及把嫌犯移送到另一个地点、采集尿液样本，而且有些嫌犯的检测结果最终可能呈阴。”

费绍尔回答议员补充提问时也说，检测仪的使用方法与冠病检测仪差不多，若唾液样本中验出受管制毒品，检测仪就会显示红线。

“尽管如此，我们还是会复查，如果有人的检测结果呈阳，我们会带他们去接受进一步检测。”

内政部上周五也已提呈法案修订滥用毒品法令，让执法人员日后可根据致幻作用，更迅速取缔不断变化的新化合致幻药。

全球嗜毒人数不断增加，邻国泰国去年放宽对大麻的管制，使我国打击毒品的任务更加严峻。本地一些年轻人以放任态度看待毒品，多名议员都关注政府会如何预防青少年步入嗜毒歧途。

除了加强执法，费绍尔说，肃毒局也持续宣导反毒意识，包括与教育部合作，确保所有中小学接下来每年都会举办至少一项防止毒品教育计划，向学生传达毒品的危害。

改造也是肃毒的另一重要环节。为更有目标地帮助反复吸毒的囚犯，新加坡监狱署改进以心理学为基础的改造方案，更好地帮助这些囚犯纠正消极态度，并提高调节情绪的能力，不再依赖毒品。

黄丝带推出沙盒计划 让释囚受雇于数码等新兴行业

多名议员都关注我国如何进一步降低释囚的重犯率，并帮助释囚提升就业能力。

费绍尔说，黄丝带新加坡正推出沙盒计划，为释囚提供在新兴领域的就业选项。“黄丝带将与行业伙伴合作，让释囚受雇，并提供在职培训或工读计划。可能合作的领域包括数码、建筑环境和农业科技等技术行业。”

社区改造计划也让释囚在现实社会中接受改造。监狱署已试行让义工参与指导特定受监督者，辅助这些释囚继续积极适应社会生活。

配合在国会就毒品和囚犯改造课题发言，费绍尔特地别上白绿两色的反毒丝带与黄丝带徽章。数名政治职务者和议员也别上丝带以示支持。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明参与辩论时，强调内政团队须未雨绸缪，以应对新出现和不断变化的威胁，例如网络危害。

她说，内政部将在今年订立网络犯罪危害法令（Online Criminal Harms Act），以加强遏制日渐猖獗的网络犯罪活动，包括赋予当局权力制止或删除涉及煽动暴力，或可导致思想激进化的网络内容。

国会星期二继续辩论其他部门的开支预算，包括贸工部、通讯及新闻部和教育部。