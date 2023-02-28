李智陞：助首购族拥屋新措施 8月推出预购组屋时实行

财政预算案中宣布帮助首次购屋者购买第一套房子的新措施，将从8月的预购组屋销售活动开始实行。建屋发展局今年也将在更多成熟市镇推出预购组屋项目。

副总理兼财政部长黄循财早前宣布，有意买第一套房子的40岁及以下年轻夫妇，以及育有孩子的家庭，日后申请预购组屋将有多一次抽签机会。

国家发展部长李智陞星期一（2月27日）在脸书贴文宣布上述消息时也提到，政府正在探讨一些措施，减少申请者受邀挑选预购组屋单位却没有这么做的情况。他将在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时公布更多详情。

建屋局星期二（28日）起展开2月的预购组屋销售活动。裕廊西、加冷／黄埔、女皇镇和登加共约4500个预购组屋单位开始接受申请。建屋局今年计划推出共2万3000个预购组屋单位。

成熟组屋区将推出更多预购组屋

李智陞说，不少年轻夫妻向他反映，希望和父母住得靠近，以互相照应，因此一直尝试申请成熟地区的预购组屋。“我们理解他们的需求和向往，因此今年会在成熟地区推出更多预购组屋单位。”

但他也指出，成熟地区已有不少建筑，包括现有组屋、设施和交通基础设施等，当局要更仔细规划，因此完成预购组屋项目需时更长。

李智陞说，那些希望更早搬入新家的购屋者可考虑其他更早完工的项目，如非成熟地区登加和裕廊西的预购组屋项目。

根据建屋局网站发布的资料，登加的项目毗邻红砖路和红砖坡交界处，靠近将在2030年迁至登加的英华小学；加冷／黄埔的其中一个项目位于花拉公园和小印度地铁站中间。

建屋局早前指出，若有需要，当局准备在2021年至2025年间推出共10万个组屋单位。从去年8月起，更多非成熟市镇的预购组屋单位保留给首次购屋者；至少85%的三房式单位，以及至少95%的四房式或更大的单位，保留给首次申购的家庭。