金建佐自幼对戏剧感兴趣，除了活跃于校园的戏剧社，也曾梦想成为闻名世界的演员，但她坦言，短期内基于现实的压力，无法把艺术当成主业。

一些人自幼怀有艺术梦，却因为伴随年纪的责任而无奈放弃梦想，不过只要梦想的火苗未熄灭，日后仍有重燃的可能。

由新加坡国立大学艺术中心旗下的中文戏剧社和华乐团共同呈献，舞台剧《必要麦克白》讲述一群朋友10年后重聚上演莎士比亚的经典作品《麦克白》，带观众反思生活与梦想的关系。

国大中文戏剧社学生主席金建佐（21岁，数据科学与分析大二生）是这部舞台剧的演员之一，她自幼对戏剧感兴趣，除了活跃于校园的戏剧社，也曾梦想成为闻名世界的演员。

纵使热爱表演，但她坦言喜欢归喜欢，短期内基于现实的压力，不能也无法把艺术当成主业。

过去几个月排练《必要麦克白》时，她通过角色更深刻地体悟成年人容易失去初心，忘了年轻时的梦想。

“犹如剧中角色，很多人都是因为各种无奈才会放弃儿时的梦想，但我们是否想过在未来将梦想重新拾起？”

《必要麦克白》也是中文戏剧社与华乐团首次合作，在舞台剧中融入现场音乐演奏，力求在表演上取得突破。这部舞台剧将于3月24日至26日在国大文化中心剧场上演。

金建佐说，要确保台词和音乐能够同步开始与结束，十分考验两个团队的默契，只能在每一次的排练中慢慢磨合，找到恰到好处的节奏。

“每个台前台后的表演者都是秉持着对艺术的热爱在为作品准备，希望为观众呈献一部好戏。”