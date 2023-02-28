行动不便又重听 九旬夫妇困火场

行动不便又重听，九旬夫妻困火场，楼下邻居及时发现报警，救回两命。

这起火患发生在星期一（2月27日）早上8时30分左右，地点是巴西立6通道第472座组屋12楼的单位。

热心读者通知《新明日报》，指事发组屋不断冒出滚滚浓烟，单位内还住着两名年迈夫妻。

根据读者拍下的视频显示，楼下还有多辆消防车，一名伤者戴着氧气罩被送入救护车内。

记者事后到场，不愿透露姓名的伤者女儿在收拾房子。她受访时告诉记者，事发时，98岁的父亲和90岁的母亲都在屋里，火源在父亲的房间，母亲当时还听到几声爆炸。“当时，他们正准备前往看护中心，岂料发生火患，庆幸楼下邻居及时报警，母子还上楼敲门通知，才让父母获救。”

女儿透露，父亲会用延长线，将电灯、平板、风扇等放在桌上充电。

女儿说，父亲年事已高，加上行动不便，根本无力灭火，在事故中蒙受一级烧伤，陷入昏迷，目前在新加坡中央医院内的加护病房，依靠呼吸器维持生命。母亲则在樟宜综合医院留医观察。

据观察，失火房内堆了一些杂物，摆着一张床，天花板和墙壁已经熏黑，桌上物品也烧毁。

民防部队受询时证实，民防人员强行破门而入，使用一个压缩空气泡沫灭火，从单位内救出两人。两人因吸入浓烟送院。

大约20人在民防部队抵达前自行疏散。初步调查显示，起火原因源自电源。

完整报道，请翻阅2023年2月28日的《新明日报》。