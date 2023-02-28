本地仅存 什锦豆摊重新开业

本地最后一摊什锦豆（Kacang Puteh）回来了！好心业主为摊主免去六个月租金，让他无后顾之忧，星期一（2月27日）起重新开业迎客。

什锦豆是早期国人看电影逛传统夜市的熟悉味道，但如今经营的人已寥寥无几，位于实利基路建安大厦（Peace Centre）入口处的什锦豆摊位相信是本地最后一家。

冠病暴发，什锦豆生意一落千丈，但摊主穆尔蒂（Amirthaalangaram Moorthy，55岁）仍坚持开档。如今疫情缓和，人们生活逐步回到正轨，什锦豆生意依旧没恢复，穆尔蒂连租金也交不上。

心灰意冷的他约三个月前决定停业，另寻其他租金更便宜的地点，但最终没找到，一辈子用来养家糊口的手推车也推回家中。

穆尔蒂星期一接受《新明日报》访问时说，大约2月16日，他接到改变手推车命运的电话，建安大厦的新业主约见他，17日当面通知将豁免他六个月租金，他可继续营业。

至于六个月后的命运，穆尔蒂耸肩笑说：“看到时怎么样吧！”

什锦豆手推车已在建安大厦至少25年，成为这一带的地标摊位。55岁的穆尔蒂是第二代摊贩，他10多年前从父亲手中接手摊位。而他的祖父，过去在印度家乡也是经营什锦豆生意。

2021年12月，建安大厦和建安公寓以6亿5000万元成交价，被集永成子公司CEL Development、金成兴控股旗下Ultra Infinity和新海逸集团子公司Sing-Haiyi Crystal共组的财团买下，之后将重新发展为商住两用的房地产项目。

完整报道，请翻阅2023年2月28日的《新明日报》。