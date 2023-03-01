定格百年：河水山大火 摧毁1万6000人家园

1961年5月25日下午，中峇鲁村发生火患，大火顺势延烧到河水山。由于风大，火焰快速卷上山丘，蔓延到另一边。再加上附近货仓储有食油和汽油，火势一发不可收拾。《南洋商报》当时派出专机，从高空拍摄火灾场面，只见黑烟蔽天，周围一些洋楼也笼罩在火烟中。

事发当天是哈芝节，许多消防员和警员都放假。由于电话当时未不普及，当局不断通过电台广播召唤消防员和警员归队出勤。无情的河水山大火造成非常严重的破坏，摧毁近1万6000人的家园，烧毁2800个亚答屋和约10座庙宇等，成为新加坡建屋发展史上的重要转折点。